FOTO| Moțul care îi invață tehnici de supraviețuire pe străini și antrenează trupe speciale: „Sunt mândru că sunt român! Oriunde am fost prin lume, am purtat steagul României”

Moțul care îi invață tehnici de supraviețuire pe străini și antrenează trupe speciale: „Sunt mândru că sunt român! Oriunde am fost prin lume, am purtat steagul României”

Cristian Grigore Burde are 48 de ani şi este originar din Abrud, judeţul Alba și de aproape 20 de ani trăiește în Italia, împreună cu familia.

S-a îndrăgostit de artele marțiale din filmele de acțiune de pe casetele VHS, dar cum în vremea comunismului artele marţiale erau interzise, se antrena cu prietenii cum știau ei, pe ascuns. După 1990 s-a înscris la un club de karate din Alba Iulia, care își înființase un club și în Abrud, iar în 1998, după un curs la București, a devenit antrenor de karate.

În 1999, în căutarea unei vieți mai bune pentru el și familie a plecat din țară cu destinația Italia, unde s-a pregătit, printre alții și cu faimoasele trupe speciale ruse, Spetsnaz.

S-a stabilit la Belluno, un oraş cu 40.000 de locuitori, unde are o sală de antrenamente şi de unde pleacă pentru a ţine cursuri în deplasare, atât în zone ale Italiei, cât şi în străinătate.

„Am facut 400 de stagii de pregătire în 14-15 țări, stagii de la 1 la 10 zile, am fost în Israel, Germania, Franța, Olanda, Irlanda, am facut stagii de pregătire cu jandarmeria franceză, cu trupele israeliene, cu trupele speciale ruse”. La Monte Carlo, comandantul unei grupe de intervenții de la jandarmerie, m-a chemat de șapte ori să predau acolo”, ne spune Cristian Burde.

A fost chemat să predea forțelor de intervenție din mai multe țări, un exemplu de apreciere fiind invitația la un simpozion de arte marțiale în Polonia, unde a antrenat grupuri de intervenție din penitenciare, fiind unul din cei doi civili care fuseseră invitați acolo.

A primit o scrisoare de apreciere de la chestorul poliției din oraș după ce a predat la un seminar unde erau doar polițiști, lumea întrebându-se cum de un străin le arată carabinierilor cum să dezarmeze sau să încătușeze un infractor.

Mândru de a fi român, a încercat să schimbe mentalitatea străinilor despre țară, într-un mod simplu: chemându-i să ne viziteze țara..

„Am venit și în Romania cu 17 italieni, ne-am antrenat la salina Turda, la Castelul Bran, la Peles, la București, le-am demonstrat că imaginea României este diferită de cea pe care o arată alții în afară”.

Plecând de la artele marțiale, acum practică un stil de autoapărare numit Krav Maga. Disciplina sportivă a fost inventată în timpul şi după cel de-Al Doilea Război Mondial, în Israel, cu scopul de a pregăti pentru luptă, într-un timp cât mai scurt, recruţii din forţele de gherilă sau din armată. Tehnicile Krav Maga sunt adaptate pentru apărarea şi supravieţuirea în condiţii reale de conflict.

„Eu nu învăț oamenii să se bată, eu îi învăț să supraviețuiască”, spune Cristian.

Zeci de mii de persoane au trecut prin mâinile sale, iar printre antrenamentele de supraviețiurie speciale pe care le face cu elevii săi, putem enumăra pe cele în piscină, în baruri, în mașină, în autobuz, într-un vestiar cu lumină stroboscopică, toate simulând situații care se pot întampla în viața reală.

„Sunt mândru că sunt român, că sunt moț! Oriunde am fost prin lume, am purtat steagul României. Eu sunt de 20 de ani în Italia, dar am încă cetățenia română și nu am uitat niciodată de unde am plecat.”