FOTO | Modernizarea și extinderea școlii din Micești: Vizită a partenerilor elvețieni ai municipalității din Alba Iulia
Modernizarea și extinderea școlii din Micești: Vizită a partenerilor elvețieni ai municipalității din Alba Iulia
După semnarea, în 2025, a contractului de finanțare, municipalitatea din Alba Iulia a avut, marți, 3 martie 2026, o primă întâlnire cu partenerii proiectului prin care Școala Gimnazială Micești va beneficia de o infrastructură școlară modernă.
„Echipa Primăriei Alba Iulia s-a întâlnit cu partea elvețiană (domnul Mircea Segărceanu – manager program în Biroul Contribuției Elvețiene din cadrul Ambasadei Elveției, doamna Elisa Orefice – team leader Nord/Vest și domnul Ehab Nashed – inginer constructor, ambii reprezentând partenerul elvețian Minergie), cu reprezentanta Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (doamna Oana Munteniță) și cu reprezentanții Liceului cu Program Sportiv, de care aparține școala din Micești (Sultana Opruța – director adjunct, Daniela Mateica, Carmen Căian și Alexandra Ivancu) cărora, alături de doamna directoare Ana Rodean, le mulțumesc pentru implicare”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa.
„Despre ce urmează să se întâmple, pe parcursul următorilor trei ani și jumătate, la Școala Gimnazială Micești, sunt multe de spus, pentru că investiția se va realiza printr-o finanțare semnificativă de peste 4,4 milioane franci elvețieni, din care peste 3,7 milioane CHF (85%) sunt componenta nerambursabilă. Va fi demolat corpul C2, va fi extinsă și modernizată întreaga școală și ne vom strădui să facem asta fără să afectăm activitatea didactică. Suprafața construită desfășurată va crește de la 949 mp la 1615 mp, dar vom avea și 2105 mp de zone verzi. La final, grație sprijinului elvețian, va fi o unitate educațională conformă cu standardele nZEB, adevărat centru pentru conștientizarea energiei verzi, model pentru educație incluzivă și exemplu de cooperare elvețiano-română.
Proiectul are un impact direct asupra a peste 300 de elevi, cadre didactice și personal școlar (numărul elevilor va crește de la 142 la 214), precum și asupra comunității miceștene și Albei Iulia în ansamblul ei, asigurând educație de calitate și incluziune socială.
Pe lângă componenta de renovare și extindere a clădirilor existente (vor fi construite 5 noi săli de clasă, un laborator de informatică și alte spații auxiliare), proiectul prevede dotarea și echiparea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente informatice, achiziționarea unui autobuz și a două microbuze electrice pentru transportul sustenabil al elevilor, stații rapide de încărcare pentru acestea dar și pentru biciclete electrice.
Suportul tehnic și know-how-ul elvețian aduc un plus de inovație. Pe lângă eficiența energetică clasică, proiectul introduce și sisteme de energie regenerabilă, prin instalarea panourilor fotovoltaice (cu stocare a energiei) și a pompelor de căldură, care asigură o sursă locală de energie verde și reduc semnificativ costurile de exploatare ale școlii. Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și gestionare a consumului energetic va permite optimizarea continuă și educarea comunității școlare în spiritul utilizării responsabile a resurselor, pentru că școala din Micești va reduce cu peste 88% costurile cu energia și cu peste 24 tone/an emisiile de carbon. Nu în ultimul rând, proiectul include reacreditarea Municipiului Alba Iulia ca și comunitate sustenabilă, prin Programul European Energy Award.
Urmează să lansăm achiziția de proiectare și estimăm că cel târziu în vara acestui an vom da drumul achiziției de lucrări pentru realizarea acestei investiții atât de importante pentru comunitatea noastră. Alba Iulia continuă să demonstreze că investițiile în educație sunt o prioritate și că prin proiecte ambițioase și implementate riguros construim un viitor mai bun pentru copiii noștri.
Acest proiect este o realizare importantă pentru Alba Iulia, pentru că nu înseamnă doar infrastructură nouă sau modernizată, ci un mediu educațional de calitate pentru copiii noștri și o recunoaștere a muncii depuse de echipa Primăriei, fiind primul proiect cu finanțare elvețiană implementat de municipalitate”, a mai spus primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
