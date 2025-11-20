Rămâi conectat

FOTO | Minor din Blaj, trimis în judecată pentru tentativă de omor: S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

De

Minor din Blaj, trimis în judecată pentru tentativă de omor: S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani

Un tânăr de 16 ani din Blaj, aflat în arest preventiv, urmează să fie judecat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor preventiv.

Potrivit rechizitorului, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate, cu intensitate ridicată, 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple traumatisme constând în plăgi înţepat-tăiate, o fractură occipital dreapta, o fractură scapulară dreapta, o fractură arc costal posterior şi pneumothorax dreapta, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a unui inculpat de sex masculin, aflat în stare de arest preventiv în cauză, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor prev. de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 113 și următoarele C.pen.

Ce se arată în rechizitoriu: 

La data de 01.11.2025, în jurul orei 01:35, în timp ce persoana vătămată (18 ani) şi inculpatul (16 ani) se deplasau pe o stradă din mun. Blaj, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate, cu intensitate ridicată, 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple traumatisme constând în plăgi înţepat-tăiate, o fractură occipital dreapta, o fractură scapulară dreapta, o fractură arc costal posterior şi pneumothorax dreapta, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.

Prin rechizitoriu, procurorul a solicitat menținerea măsurii arestării preventive și internarea medicală provizorie a inculpatului, într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

