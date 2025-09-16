FOTO | Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului

Mini Maraton la Sebeș: Aproximativ 160 de alergători au participat la evenimentul din Parcul Tineretului

Duminică, 14 septembrie 2025, Sebeșul a găzduit o cursă de alergare deschisă copiilor, tinerilor și adulților dornici să participe în comun la o activitate în aer liber.

Aproximativ 160 de alergători din toate grupele de vârstă au avut oportunitatea de a combina energia alergării cu bucuria întâlnirii și acțiunii în comun pentru promovarea mișcării și a unui stil de viață sănătos.

Toți participanții au fost câștigători odată cu trecerea liniei de sosire din Parcul Tineretului!

Primăria Municipiului Sebeș adresează mulțumiri reprezentanților Asociației „Sebeșul Aleargă” pentru reușita organizării și pentru implicare tinerilor: Tudor Staniș, Alexandru Radu, Paul Jugan, Mădălina Tat, Meda Fenișer, Amina Mucenicu, Tiberiu Avram, Max Mucenicu, Andrei Lungu, Petrică Căian, Cristian Paștiu.

„Felicitări tuturor și vă așteptăm cu drag la următoarea ediție a Mini Maratonului de Sebeș!” – transmit reprezentanții primăriei.

