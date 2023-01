FOTO: Metalurgistul Cugir – Viitorul Vama Seacă 8-1, în prima partidă de verificare din 2022

Luni după-amiază, CSM Unirea Alba Iulia se va deplasa la Zlatna, pentru un cantonament centralizat de 3 săptămâni, pregătirea din această perioadă desfășurându-se pe “Cetate”.

Sâmbătă, 28 ianuarie, la ora 13.00, pe teren sintetic, la Deva, este primul amical al anului, cu Retezatul Hațeg (locul 7în Seria 7), pentru a testa jucătorii în probe.

Sub comanda antrenorului Marcel Rusu sunt prezenți și tinerii Doda, Borza și Rădoi-Ionaș (Under 17), Oneț, Sebaș (obișnuiți cu prima echipă), P. Codrea (împrumutat de la CSB Ineu), în condițiile în care C. Dănilă a suferit o intervenție chirurgicală și este absent temporar. Algerianul Adnan Benkirat va ajunge duminică la Alba Iulia, în vreme ce uniriștii au renunțat la fundașul Balop (în toamnă la Performanța Ighiu), după ce în prima parte a campionatului s-a încheiat colaborarea cu un alt “stranier” Mokou Temdieu. Pe lângă accederea în play-off, divizionara terță din Cetatea Marii Uniri vrea să folosească jocurile din primăvară pentru a găsi variante la jucători Under (ediția viitoare vor fi 2 fotbaliști din anul 2004 și unul din 2005) și tocmai de aceea sunt urmăriți mai mulți tineri. Sunt șanse sporite să fie înregimentat portarul Andrei Raț (29 de ani, fost la FC Hunedoara, CSM Deva și ultima dată la Aurul Brad), dorit și iarna trecută, cel care s-a pregătit deja cu „alb-negrii”.

Sunt certitudini venirile lui I. Grozav (Metalurgistul Cugir), E. Codrea (a semnat prelungirea contractului, aparține de UTA Arad până la vară), P. Codrea (împrumutat de la ACB Ineu), M. Manole (21 de ani, Victoria Dăești) și a portarului nigerian Josep Onyedikachi Kelachukwu (19 ani, care va ajunge sâmbătă). Sunt în teste doi jucători din Spania, un mijlocaș și un atacant, Joaquin Bordonado și Samuel Mandang, frații Borcea, Robert (23 de ani, mijlocaș defensiv, ex-Zimbrul Chișinău) și Bogdan (mijlocaș, SW Essen Under 19), Darius Vasilescu (fundaș, 20 de ani, Voința Lupac, fost la Astra Giurgiu).