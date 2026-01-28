Curier Județean

FOTO | Medie de peste 30 de intervenții pe zi pentru ISU Alba în 2025: Ședință de evaluare a activității

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Medie de peste 30 de intervenții pe zi pentru ISU Alba în 2025: Ședință de evaluare a activității

Miercuri, 28 ianuarie 2026, în prezența generalui de brigadă dr. ing. Constantin Florea – Prim Adjunct al Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a lui Nicolae Albu – prefectul județului Alba, a lui Ion Dumitrel – președintele Consilului Județean Alba, a Dr. Aurel Crișan – șef UPU-SMURD Alba și a unei părți a colectivului ISU Alba, a avut loc Evaluarea activității ISU Alba pentru anul 2025, un moment important de analiză și recunoaștere a muncii depuse zi de zi în slujba comunității.

Principalele repere ale activității desfășurate în anul 2025, din punct de vedere operativ, au constat în:

*23.191 apeluri alocate dispeceratului ISU Alba prin 112;

*11.419 intervenții – media zilnică a intervențiilor fiind de aproximativ 31/zi;

*291 intervenții la incendii;

*359 intervenții la incendii de vegetație (271 în anul 2024);

*22 intervenții la inundații și fenomene meteo periculoase;

*171 intervenții pentru asistență de persoane;

*9.144 intervenții SMURD (8.806 intervenții în 2024, 8.089 intervenții in 2023);

*1.432 alte intervenți;

*Au fost asistate  9.108 persoane

„Am folosit acest prilej pentru a transmite mulțumirile noastre tuturor colegilor pentru profesionalism, implicare și sacrificiile făcute constant, pentru siguranța cetățenilor.

De asemenea, adresăm mulțumiri domnului Nicolae Albu – prefectul județului Alba și domnului Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba pentru sprijinul acordat și buna colaborare instituțională precum și domnului doctor Aurel Crișan – medic șef în cadrul Unității de Primiri-Urgențe – SPURD a Spitalului Județean de Urgență Alba pentru susținerea permanentă și eforturile comune în gestionarea situațiilor de urgență”, se arată într-o comunicare publică a ISU Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă: Ce deficiențe au fost constatate

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

28 ianuarie 2026

De

PLOAIE DE AMENZI în urma controalelor făcute în Alba de inspectorii sanitar-veterinari în perioada sărbătorilor de iarnă Mircea Severus Bîcu, director executiv adjunct la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a prezentat, miercuri, 28 ianuarie 2026, în Colegiul Prefectural al Județului Alba, situația controalelor desfășurate în perioada sărbătorilor de iarnă. În perioada 25.11-30.12.2025, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Persoană rămasă blocată în zăpadă pe Valea Cugirului, aproape de Poarta Raiului: Intervenție a jandarmilor montani din Alba În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, miercuri, 26 ianuarie 2026, în jurul orei 13:05, jandarmii din Alba au fost solicitați să intervină pentru sprijinirea unei persoane rămase blocate în zăpadă, la aproximativ 4 […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ: „O tânără care a prezentat o hemoragie masivă mai are nevoie de sânge”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

28 ianuarie 2026

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE grupa A negativ Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 28 ianuarie 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ. „O tânără care a prezentat o hemoragie masivă, din cauza unei sarcini extrauterine rupte, mai are nevoie […]

Citește mai mult