FOTO | Medie de peste 30 de intervenții pe zi pentru ISU Alba în 2025: Ședință de evaluare a activității

Medie de peste 30 de intervenții pe zi pentru ISU Alba în 2025: Ședință de evaluare a activității
Miercuri, 28 ianuarie 2026, în prezența generalui de brigadă dr. ing. Constantin Florea – Prim Adjunct al Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, a lui Nicolae Albu – prefectul județului Alba, a lui Ion Dumitrel – președintele Consilului Județean Alba, a Dr. Aurel Crișan – șef UPU-SMURD Alba și a unei părți a colectivului ISU Alba, a avut loc Evaluarea activității ISU Alba pentru anul 2025, un moment important de analiză și recunoaștere a muncii depuse zi de zi în slujba comunității.
Principalele repere ale activității desfășurate în anul 2025, din punct de vedere operativ, au constat în:
*23.191 apeluri alocate dispeceratului ISU Alba prin 112;
*11.419 intervenții – media zilnică a intervențiilor fiind de aproximativ 31/zi;
*291 intervenții la incendii;
*359 intervenții la incendii de vegetație (271 în anul 2024);
*22 intervenții la inundații și fenomene meteo periculoase;
*171 intervenții pentru asistență de persoane;
*9.144 intervenții SMURD (8.806 intervenții în 2024, 8.089 intervenții in 2023);
*1.432 alte intervenți;
*Au fost asistate 9.108 persoane
„Am folosit acest prilej pentru a transmite mulțumirile noastre tuturor colegilor pentru profesionalism, implicare și sacrificiile făcute constant, pentru siguranța cetățenilor.
De asemenea, adresăm mulțumiri domnului Nicolae Albu – prefectul județului Alba și domnului Ion Dumitrel – președintele Consiliului Județean Alba pentru sprijinul acordat și buna colaborare instituțională precum și domnului doctor Aurel Crișan – medic șef în cadrul Unității de Primiri-Urgențe – SPURD a Spitalului Județean de Urgență Alba pentru susținerea permanentă și eforturile comune în gestionarea situațiilor de urgență”, se arată într-o comunicare publică a ISU Alba.
