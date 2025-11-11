FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale

Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale

Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Cugir. Dr. Cotruță Mihai– medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale.

,,Suntem bucuroși să anunțăm că Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei Spitalului Orășenesc Cugir.

Dr. Cotruță Mihai este medic format în cadrul Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, cu experiență în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urologice prin metode moderne și minim-invazive.

Pregătirea sa a fost consolidată prin participarea activă la evenimente științifice naționale și internaționale, unde a aprofundat teme precum:

• tratamentul endoscopic al litiazei urinare

• urodinamica și tulburările de micțiune

• infertilitatea masculină

• noile direcții în oncologia urologică

Abordarea sa medicală este centrată pe pacient: fiecare decizie este ghidată de cele mai recente recomandări europene, combinând experiența practică cu respectul și comunicarea clară cu pacientul.

Domenii de interes:

-Endo-urologie

-Litiază urinară (pietre la rinichi / ureter)

-Uro-oncologie

-Infertilitate masculină

-Urodinamică și tulburări de urinare

Program de consultații în Ambulatoriul de Specialitate, (în cadrul Spitalului Orășenesc Cugir): Luni – Vineri, între orele 10:00 – 14:00

Îi urăm bun venit în comunitatea noastră și mult succes în activitate!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI