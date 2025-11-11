Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

De

Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale

Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Cugir. Dr. Cotruță Mihai– medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale.

,,Suntem bucuroși să anunțăm că Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei Spitalului Orășenesc Cugir.

Dr. Cotruță Mihai este medic format în cadrul Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, cu experiență în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urologice prin metode moderne și minim-invazive.

Pregătirea sa a fost consolidată prin participarea activă la evenimente științifice naționale și internaționale, unde a aprofundat teme precum:

• tratamentul endoscopic al litiazei urinare
• urodinamica și tulburările de micțiune
• infertilitatea masculină
• noile direcții în oncologia urologică

Abordarea sa medicală este centrată pe pacient: fiecare decizie este ghidată de cele mai recente recomandări europene, combinând experiența practică cu respectul și comunicarea clară cu pacientul.

Domenii de interes:

-Endo-urologie
-Litiază urinară (pietre la rinichi / ureter)
-Uro-oncologie
-Infertilitate masculină
-Urodinamică și tulburări de urinare

Program de consultații în Ambulatoriul de Specialitate, (în cadrul Spitalului Orășenesc Cugir): Luni – Vineri, între orele 10:00 – 14:00

Îi urăm bun venit în comunitatea noastră și mult succes în activitate!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 16 minute

în

11 noiembrie 2025

De

Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile Baza sportivă de la Aiud este cea mai „modernă” baltă realizată printr-o investiție CNI de peste 5 milioane de lei. În urma sesizărilor privind situația […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 noiembrie 2025

De

TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit de urgență marți seara pentru asigurarea măsurilor specifice în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Este vorba despre un apel prin SNUAU 112 prin care este sezisat un miros de gaz pe casa […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 6 ore

în

11 noiembrie 2025

De

Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat, pe 11 noiembrie 2025, sentințele în dosarul privind uciderea afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu. Inculpații Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați pentru omor calificat și […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la...
Actualitateacum 6 ore

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR

Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 16 minute

Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile

Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în...
Ştirea zileiacum 46 de minute

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale

Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
Curier Județeanacum 3 ore

AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei

AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat  subvenții de aproape 20 de milioane de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local

Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
Politică Administrațieacum o zi

VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”

Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
Opinii - Comentariiacum o zi

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România

10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea