FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale
Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Cugir. Dr. Cotruță Mihai– medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale.
,,Suntem bucuroși să anunțăm că Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei Spitalului Orășenesc Cugir.
Dr. Cotruță Mihai este medic format în cadrul Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, cu experiență în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urologice prin metode moderne și minim-invazive.
Pregătirea sa a fost consolidată prin participarea activă la evenimente științifice naționale și internaționale, unde a aprofundat teme precum:
• tratamentul endoscopic al litiazei urinare
• urodinamica și tulburările de micțiune
• infertilitatea masculină
• noile direcții în oncologia urologică
Abordarea sa medicală este centrată pe pacient: fiecare decizie este ghidată de cele mai recente recomandări europene, combinând experiența practică cu respectul și comunicarea clară cu pacientul.
Domenii de interes:
-Endo-urologie
-Litiază urinară (pietre la rinichi / ureter)
-Uro-oncologie
-Infertilitate masculină
-Urodinamică și tulburări de urinare
Program de consultații în Ambulatoriul de Specialitate, (în cadrul Spitalului Orășenesc Cugir): Luni – Vineri, între orele 10:00 – 14:00
Îi urăm bun venit în comunitatea noastră și mult succes în activitate!”, au transmis reprezentanții Spitalului Orășenesc Cugir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile Baza sportivă de la Aiud este cea mai „modernă” baltă realizată printr-o investiție CNI de peste 5 milioane de lei. În urma sesizărilor privind situația […]
UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș
TRAGEDIE în Alba Iulia: Persoană găsită DECEDATĂ într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit de urgență marți seara pentru asigurarea măsurilor specifice în municipiul Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Este vorba despre un apel prin SNUAU 112 prin care este sezisat un miros de gaz pe casa […]
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba
Ucigașii afaceristului Adrian Kreiner au primit pedepse GRELE: Două sentințe pe viață și una de 30 de ani, decise de Tribunalul Alba Tribunalul Alba a pronunțat, pe 11 noiembrie 2025, sentințele în dosarul privind uciderea afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu. Inculpații Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați pentru omor calificat și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la o zi la alta. PROGNOZA METEO de la ANM pe regiuni, în următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 23 noiembrie 2025: Vreme schimbătoare, cu variații mari de temperatură de la...
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR
Documentul OBLIGATORIU pe care românii care doresc să vândă mașini second hand trebuie să îl aibă. Avertismentul RAR Registrul Auto...
Știrea Zilei
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în...
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Cugir: Dr. Cotruță Mihai, medic specialist urolog, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a...
Curier Județean
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de...
Politică Administrație
VIDEO | Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba Iulia: Investiția a fost făcută din bugetul local
Au fost finalizate lucrările la locul de agrement și de joacă de la intersecția străzilor Ion Arion cu Olteniei, Alba...
VIDEO | Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul anului”
Investiții cu fonduri europene, prin PNRR, la Mirăslău. Primarul Aurel Mărginean: „Vom avea o primărie complet renovată până la finalul...
Opinii Comentarii
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...