FOTO | Lucrările la noul pod peste Arieș de la Câmpeni, tot mai aproape de finalizare: A fost turnat și al doilea strat de asfalt
Lucrările la noul pod peste Arieș de la Câmpeni sunt tot mai aproape de finalizare, a anunțat, vineri, 27 martie 2026 primarul Cristian Dan Pașca.
„Așa cum am promis, am reușit să turnăm cel de al doilea strat de asfalt la noul pod de pe strada Izvoarelor, peste râul Arieș”, a precizat Cristian Dan Pașca.
„Marcajele rutiere au fost realizate, contribuind astfel la o circulație mai clară, mai sigură și mai organizată pentru toți participanții la trafic – fie că vorbim despre șoferi sau pietoni.
Aceste lucrări sunt parte din angajamentul nostru de a îmbunătăți infrastructura locală și de a crea un mediu mai sigur pentru fiecare dintre dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru sprijin și pentru responsabilitatea de care dați dovadă în respectarea regulilor de circulație!
Împreună construim o comunitate mai sigură!”, a mai transmis edilul din Câmpeni într-un mesaj postat în mediul online.
