FOTO | Lucrări de întreținere și reparații a carosabilului pe DN 74, între Meteș și Zlatna: ,,Intervențiile constau în repararea zonelor degradate”. TRAFIC dirijat

Lucrări de întreținere a carosabilului au loc în această perioadă pe DN 74, între Meteș și Zlatna, unde echipele intervin pentru repararea zonelor degradate ale drumului.

Intervențiile sunt realizate de Secția de Drumuri Naționale Alba și vizează repararea zonelor degradate ale părții carosabile prin metoda stropirilor succesive, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de circulație și de a crește siguranța rutieră.

Circulația e desfășoară dirijat, în funcție de necesitățile din teren, motiv pentru care participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte semnalizarea temporară instituită și indicațiile personalului aflat în zona lucrărilor.

,,În această perioadă, Secția de Drumuri Naționale Alba desfășoară lucrări de întreținere curentă și reparații ale părții carosabile pe drumul național DN 74, pe sectorul cuprins între localitățile Meteș și Zlatna, între kilometrii 71 și 87.

Intervențiile constau în repararea zonelor degradate ale carosabilului prin metoda stropirilor succesive, o tehnologie utilizată pentru refacerea punctuală a suprafeței de rulare.

Scopul lucrărilor este îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței rutiere.

Pe durata desfășurării lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară dirijat, în funcție de necesitățile din teren, motiv pentru care participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte semnalizarea temporară instituită și indicațiile personalului aflat în zona lucrărilor.

Instituția Prefectului – Județul Alba monitorizează permanent stadiul intervențiilor realizate de Secția de Drumuri Naționale Alba, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a lucrărilor și pentru menținerea siguranței traficului rutier”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Prefectura Alba.

