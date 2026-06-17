FOTO | Lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe malul râului Abrud: Primul tronson critic de 20 de metri, finalizat cu succes

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe malul râului Abrud: Primul tronson critic de 20 de metri, finalizat cu succes

Lucrări de apărare împotriva inundațiilor au loc în orașul Abruf.

Lucătorii din cadrul Formației Baraj Mihoiești – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, intervin pentru refacerea și consolidarea zidurilor de sprijin de pe malul râului Abrud, în cadrul Programului Tehnic 2026.

Lucrările se desfășoară într-o zonă afectată de eroziuni și fenomene de afuiere, care au pus în pericol stabilitatea malurilor și au impus o intervenție rapidă pentru protejarea zonei.

Primul tronson critic de 20 de metri liniari a fost deja finalizat cu succes.

Lucrările continuă pe cei 20 de metri rămași în execuție, în vederea consolidării complete a structurii și a asigurării stabilității acesteia.

„Prin aceste măsuri, ne asigurăm că reducem riscurile hidrologice și creștem gradul de siguranță pentru cetățenii din zonă.

Imaginile surprind etapele intervenției.

Le mulțumim colegilor care intervin direct în apă și noroi, înfruntând condițiile dificile din teren pentru siguranța comunității!”, au transmis reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Mureș.

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