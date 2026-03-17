FOTO | Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie

Laboratorul de microbiologie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, modernizat: Va fi creat un Compartiment de microbiologie

La sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud a avut loc, marți, 17 martie 2026 evenimentul de prezentare a rezultatelor proiectului de modernizare a Laboratorului de microbiologie, finanțat în cadrul Priorității 3 a Programului Sănătate

Managerul unității medicale, Norela Vieru, a prezentat investițiile care au vizat modernizarea infrastructurii destinată realizării analizelor de microbiologie în laboratorul de analize medicale al Spitalului de #Pneumoftiziologie Aiud cu scopul creșterii capacității de asigurare a diagnosticului de laborator la standardele de calitate agreate pentru sistemul de sănătate.

Finalizarea proiectului permite spitalului aiudean să înființeze Compartimentul de microbiologie care va coordona activitatea Laboratorului de analize medicale din structura spitalului, cu sprijinul Laboratorului de specialitate din cadrul DSP Alba.

Echipamente achiziționate:

– Sistem automat de identificare a bacteriilor și fungilor, precum și efectuare a antibiogramelor prin determinarea concentrației minime inhibitorii;

– Analizor de identificare bacteriana rapidă;

– Incubator cu temperatura reglabila, Instalație de apa purificată;

– Centrifuga cu protecție de vapori, Microscop, Frigider de laborator;

– Ultra-congelator, Congelator de laborator securizat.

În Regiunea Centru, ADR Centru coordonează implementarea a 54 proiecte finanțate prin Programul #Sănătate, în valoare totală de cca 750 milioane lei, din care 9 proiecte – cu o valoare totală de aproape 90 milioane lei – sunt localizate în județul Alba, iar din acestea 2 sunt deja finalizate: un proiect al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și un proiect al Spitalului Municipal Blaj.

În domeniul microbiologiei, în întreaga regiune sunt implementate 9 proiecte, finanțate în cadrul Priorității 3 a Programului Sănătate, din care cele mai multe (4) sunt în județul Alba.

sursa: ADR Centru – România / Facebook

