FOTO: La ședința AJF cu reprezentanții Ligii a 4-a: Ioan Demeter – demisionar pentru o oră și momente tensionate!

La ședința AJF cu reprezentanții Ligii a 4-a: Ioan Demeter – demisionar pentru o oră și momente tensionate!

Se părea că întâlnirea reprezentanților Ligii a 4-cu oficialii AJF Alba, pentru stabilirea țintarului turului celui de-al 4-lea eșalon va fi una scurtă, o simplă formalitate, asta raportat și la Adunarea Generală Ordinară din luna iunie, ce a durat mai puțin de o oră. Însă nu a fost deloc așa, existând momente tensionate și conflicte verbale, ce au dus la demisia scrisă a lui Ioan Demeter (Olimpia Aiud), reprezentantul eșalonului în Biroul Executiv al AJF Alba. Toată tevatura s-a întins pe aproape trei ore, însă, în cele din urmă oficialul aiudean a renunțat la gest.

Au fost prezenți 13 din cele 14 cluburi implicate, lipsind doar Metalu Aiud, chiar dacă unele persoane au ajuns după începerea ședinței de lucru.

„Încălzirea” s-a făcut pe tema sistemului competițional, s-a vorbit și de sistemul cu play-off și play-out, însă în cele din urmă s-a votat în unanimitate pentru un campionat cu 14 echipe (anul trecut a fost aprobat un sistem cu 16 echipe). Vorba unui conducător: „Nu mai contează pe ce loc termini, cine termină primul, și așa nu retrogradează nimeni de ani buni. Important este să ai continuitate„, asta apropos de completarea locurilor rămase libere cu echipe doritoare, ce fac cerere, indiferent de locul pe care au încheiat Liga a V-a

Tensiunea a continuat să urce, declansându-se un conflict verbal pe cote înalte între Iosif Iancu, reprezentantul echipei Spicul Daia Română (singura rămasă în comună, a dispărut Dalia Sport) și Ioan Demeter, ultimul susținând că nu este normal să se accepte de către Biroul Executiv al AJF reeșalonarea datoriilor acumulate după acel episod de la Șpring, în condițiile în care membri afiliați sunt obligați să fie cu banii la zi către AJF Alba înaintea startului competițional! Demeter a amenințat cu demisia, iar valul de nervozitate i-a atins și pe cei care au condus întâlnirea. „De când ai intrat în Biroul Executiv, mi-ai mâncat zilele„, a exclamat Cristian Petropulos, președintele AJF Alba. „Vin la ședințe de Birou Executiv fără să știu de ce vin. Nu mi se transmite ordinea de zi, nu se respectă statutul AJF Alba. Demisionez!„, a replicat Demeter care a început să-și scrie demisia, în conflict intervenind și Mihai Țîra, secretarul general al AJF, pentru a-l pune la punct pe oficialul Olimpiei.

*Cu juniorii, momentul culminant!

Îndelungi parlamentări s-au purtat pe tema programării meciurilor echipelor aiudene Metalu și Olimpia sâmbătă dimineața (alte echipe invocând că este o oră nepotrivită), dar și cele ale Zlatnei în nocturnă, discuțiile fiind unele ce au ajuns la marginea scandalului, cu împunsături reciproce între diverși partizani ai diverselor opinii. Până la urmă s-a votat pe această temă, s-a ajuns la trei paliere orare, care exclud sâmbăta dimineața, o lovitură pentru Metalu și Olimpia Aiud!

Și am ajuns la momentul culminant, unul ce a mărit și mai mult tensiunea și confuzia. Cu o zi înainte, în întâlnirea Biroului Executiv, la propunerea lui Ioan Demeter s-a aprobat în unanimitate ca în campionatul 2018-2019 echipele din Liga a 4-a să utilizeze doi jucători Under 20 (născuți în 1999 și mai tineri). Practic această hotărâre trebuia să fie literă de lege, însă același Demeter a fost acuzat că a dezinformat, aiudeanul susținând că sunt 8 cluburi „pro” și de aici a început talciocul cu juniorii! Mulți se plângeau că nu au de unde acoperi acest sector juvenil, că nu găsesc jucători etc, lamentări (de parcă echipele din primele 3 ligi s-au putut opune regulilor impuse de FRF!) Interesul de moment a primat, o măsură ce ar fi avut efecte în timp s-a lovit de încăpățânare efectivă. S-a ajuns la negocieri și 5 (cinci!) propuneri la acest capitol (unul-doi de 1998, unul-doi de 1999, unul de 1997), o adevărată luptă și până la urmă, după ce s-a votat de vreo trei ori, a câștigat variante cu un jucător născut în 1998 și mai tânăr! Totuși, pentru a se evita asemenea momente penibile, din stagiunea viitoare Biroul Executiv al AJF Alba va decide care va fi regula la acest capitol, la cluburile vor fi obligate să se supună, fără a mai comenta! Și în acest context, să mai precizăm că Cristian Petropulos a propus ca în Liga a 4-a, ediția 2018-2019 echipele să participe doar dacă au CIS, iar în 2020-2021, doar dacă au personalitate juridică (atunci să te ții!)

Finalul a fost apoteotic, nervii întinși la maximum, răbdarea a atins cotele de avarie, iar de teama că vom mai sta încă o bună bucată de vreme, pentru a vota pe loc noul reprezentant al Ligii a IV-a după demisia lui Ioan Demeter, sau se vor întâlni pentru alegeri peste o lună (mandat care se încheia oricum în 2019 când sunt alegeri la toate nivelurile în AJF Alba), membrii afiliați prezenți (între timp plecase Iosif Iancu) au făcut front comun și l-au convins, prin vot, pe Ioan Demeter să renunțe la demisia deja scrisă!!!

Și un ultim aspect, în campionatul juniorilor A1, pe lângă cele 14 echipe ale cluburilor din Liga a 4-a, vor mai fi CSȘ Blaj, Metalurgistul Cugir, CS Ocna Mureș și Unirea Juniors Alba Iulia, adică două serii de 9 echipe (cu play off și play out)