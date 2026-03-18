FOTO | La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor

La Prebet Aiud muncitorii au oprit spontan lucrul: Motivul – neplata la timp a salariilor

Muncitorii de la Prebet Aiud au oprit spontan lucrul miercuri, 18 martie 2026. Motivul este neplata la timp a salariilor.

Potrivit surselor ziarulunirea.ro, de 8-9 luni sunt intârzieri mari, de peste 30 de zile, la plata drepturilor salariale.

Asta în ciuda cifrelor economice ale companiei.

Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 69,6 mil. lei (13,8 mil. euro), în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 57,3 mil. lei (11,5 mil. euro), conform celui mai recent raport financiar publicat la Bursă.

Doar in lunile decembrie și martie 2026 societatea a cumpărat actiuni pe peste 5,5 milioane de euro la o societate de investiții financiare.

Au fost mai multe opriri spontane ale lucrului la Prebet Aiud și în ultimele luni.

Conform contractului colectiv de muncă, plata salariiilor se face bilunar (avans, rest de plată, tichete de masă).

Drepturile salariale pe decembrie 2025 s-au platit in 2 februarie 2026, iar banii pe ianuarie 2026 au fost achitați parțial în 10 februarie 2026, restul sumelor ajungând la muncitori în 6 martie 2026.

Pentru luna februarie 2026 nu s-a plătit nimic deocamdată.

Trebuia achitat avansul pe 24/25 februarie 2026, iar livrarea tichetelor de masă și restul de plată pe ar fi trebuit să se facă în perioada 12-14 martie 2026.

