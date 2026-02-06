FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
FARCAȘ FELICIAN- DANIEL bărbat de 32 de ani, originar din Aiud, județul Alba, a dispărut din Germania în urmă cu 2 zile. Acesta a plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit.
Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din Germania, orașul Frankfurt. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
Astăzi, 6 februarie 2026, polițiștii din Aiud au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că fiul său, FARCAȘ FELICIAN- DANIEL, în vârstă de 32 de ani, a plecat, de la locul de muncă din orașul Frankfurt, în data de 4 februarie 2026, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit, iar membrii familiei nu au reușit să ia legătura cu acesta.
Bărbatul are următoarele semnalmente:
• 180 m înălțime;
• 80 de kilograme;
• Păr brunet;
• Ochi căprui;
• Față ovală.
La momentul dispariției, purta hanorac albastru, vestă neagră, pantaloni gri și avea asupra lui un ghiozdan.
Bărbatul a fost dat în urmărire, de către autoritățile din Germania, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
