FOTO | Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026: Pentru a doua oară consecutiv pe locul I în Alba
Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut o performanță școlară deosebită.
Ea s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026.
„Felicitări elevei Király Naomi, din clasa a XII-a A, pentru calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română!
Rezultatul este cu atât mai remarcabil cu cât Naomi ocupă locul I la nivelul județului Alba, pentru al doilea an consecutiv, confirmând excelența, perseverența și pasiunea pentru studiu.
Îndrumată cu profesionalism de profesor Hațegan Bianca, această reușită reprezintă o mândrie pentru întreaga comunitate școlară.
Îți dorim mult succes la etapa națională și suntem convinși că vei reprezenta cu onoare colegiul nostru!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
