FOTO | Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026: Pentru a doua oară consecutiv pe locul I în Alba

Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026

Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, a obținut o performanță școlară deosebită.

Ea s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română 2026.

„Felicitări elevei Király Naomi, din clasa a XII-a A, pentru calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română!

Rezultatul este cu atât mai remarcabil cu cât Naomi ocupă locul I la nivelul județului Alba, pentru al doilea an consecutiv, confirmând excelența, perseverența și pasiunea pentru studiu.

Îndrumată cu profesionalism de profesor Hațegan Bianca, această reușită reprezintă o mândrie pentru întreaga comunitate școlară.

Îți dorim mult succes la etapa națională și suntem convinși că vei reprezenta cu onoare colegiul nostru!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud.

