FOTO: Judoka de la CS V.Î.R.F. Alba Iulia, pe podium la „Cupa Speranțelor”

Zilele trecute, la Sibiu, s-a disputat ediția a treia a turneului internațional de judo “Cupa Speranțelor”, ce a reunit în jur de 500 de competitori aparținând unor cluburi de profil din țară și străinătate (Austria, Bulgaria, Bosnia, Cehia, Croația, Grecia, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ungaria, India). Între competitori s-au numărat și sportivii de la CS V.Î.R.F din Alba Iulia, aceștia reușind să urce pe podiumul de premiere.

Competiția internațională “Cupa Speranțelor” este un eveniment organizat de CS Temerarul Sibiu, în parteneriat cu DJST Sibiu și cofinanțat de Primăria municipiului Sibiu.

Judoka antrenați de către Ovidiu Măcinic, Darius Măcinic și Mihnea Bogdan au câștigat următoarele locuri:

*Daria Onacă (Under 11) – locul I la categoria -40 kilograme; *Vlad Schiau (Under 9) – locul I la cat. -42 kg; *Raul Popa (Under 10) – locul I la cat. -38 kg; *Ana Petrescu (Under 13) – locul II la cat. -52 kg; *Andrei Boldea (Under 11) – locul II la cat. -46 kg; *Florina Onilă (Under 15) – locul III la cat. +63 kg; *Lukas Potopea (Under 9) – locul III la cat. -22 kg; *Petru Joldeș (Under 9) – locul III la cat. -22 kg.

Au mai concurat Elisa Jeler (Under 10), categoria -36 kg; Iulia Oejdean (Under 13), cat. -40 kg; Paul Trif (Under 9), cat. -30 kg; Mahtias Potopea (Under 10), cat. -30 kg; Dominic Teodorescu (Under 13), cat. -42 kg, Andrei Gavrilă (Under 13), cat. -50 kg; Andrei Morgovan (Under 15), cat. -38 kg.

La competiție au mai fost prezenți și sportivi de la CS Unirea Alba Iulia, ale căror rezultate fac obiectul unui alt articol.