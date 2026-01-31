FOTO | Istoria care continuă: Muzeul Municipal Sebeș la 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea oficială pentru public

Istoria care continuă: Muzeul Municipal Sebeș la 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea oficială pentru public

În acest an, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș marchează o dublă aniversare: 75 de ani de la înființare și 70 de ani de la deschiderea sa oficială pentru public.

Ne propunem ca prin intermediul unor scurte materiale informative să punctăm etapele principale ale istoriei sale, dar și să îi onorăm pe cei care au avut contribuții importante la dezvoltarea instituției, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Data de 30 ianuarie 1951 a marcat începutul drumului instituțional al muzeului din Sebeș. În acea zi, Secțiunea Culturală Regională Sibiu solicita oficial aprobarea pentru înființarea Muzeului Raional Sebeș, demers adresat Serviciului Muzee și Monumente din cadrul Comitetului pentru Așezămintele Culturale din R.P.R. Acest act a reprezentat primul pas în edificarea unei instituții dedicate cercetării, conservării și valorificării patrimoniului local. Cinci ani mai târziu, după o perioadă intensă de pregătiri, desfășurate adesea în condiții vitrege și cu resurse limitate, s-a reușit, la 7 noiembrie 1956, deschiderea expozițiilor pentru public.

Dacă primii cinci ani de activitate sunt strâns legați de eforturile lui Traian Bojiță, șeful Secției Artă și Cultură a Raionului Sebeș, și mai ales ale Emiliei Găldean, custode și ulterior restauratoare, un rol determinant în organizarea muzeului și a expozițiilor l-a jucat Ion Berciu. Fost director al Muzeului Regional din Alba Iulia timp de 11 ani (până la demiterea sa abuzivă din 1949), Berciu a adus rigoarea profesională necesară noului muzeu. Mai târziu, Ion Raica a continuat și a dezvoltat această muncă, contribuind decisiv la identitatea și prestigiul instituției de astăzi.

Astăzi, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș duce mai departe această misiune, onorând o istorie de trei sferturi de secol în slujba culturii și a memoriei comunității.

Un moment aniversar care ne invită să privim cu respect spre trecut și cu responsabilitate spre viitor!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI