FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității
Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității
Primăria Cugir a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului care vizează realizarea a unui mare parc fotovoltaic la Vinerea.
Primarul Cugirului, Adrian Teban, a semnat, miercuri, 9 aprilie 2025, la sediul Ministerului Energiei, contractul de finanțare pentru un parc fotovoltaic ce va asigura, potrivit edilului, independența energetică a orașului.
„Am semnat azi (n.a. miercuri, 9 aprilie 2025) la sediul Ministerului Energiei contractul de finantare pentru parcul fotovoltaic de MW al orașului Cugir prin care asigurăm independența energetică a orașului Cugir.
După instalarea parcului consumurile energetice ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Cugir: școli, spital, primărie, Centrul Cultural Cugir și Clubul Sportiv Cugir, inclusiv cele cu iluminatul public și mobilitate: biciclete electrice și stații de încărcare vor fi acoperite prin acest proiect.
Termenul de implementare este 31.12.2026”, preciza atunci primarul Adrian Teban.
Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 5.055.216 lei (aproape 1 milion de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 25 februarie 2026.
Realizarea contractului presupune execuția de lucrári (4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrárilor), care constá în:
*Achiziția de materiale și echipamente aferente proiectului cu titlul „Construire pare fotovoltaic – Oraș Cugir”;
*Execuția lucrărilor de construire/amenajare în cadrul proiectului cu titlul „Construire pare fotovoltaic – Oraș Cugir”;
*Realizare s¡ punere în funcțiune parc fotovoltaic în conformitate cu documentația tehnico-economicä elaborată;
*Întocmire documentație necesară pentru obținerea de către beneficiar a calității de producător -prosumator;
*Execuție lucrári pentru instalația de utilizare conform avizului tehnic de racordare nr. 7040241006691 din 03.03.2025 și punerea în funcțiune a Parcului Fotovoltaic.
Proiectul cuprinde urmàtoarele obiecte de investiții:
– Montare 1.560 panouri fotovoltaice cu puterea 555-585 W/buc;
– Montare 9 invertoare 100 kw;
– Montare PT 1000 kVA;
– Realizare racorduri între panouri, invertoare și PT;
– Executarea lucrărilor și racordarea la rețeaua electrică conform ATR nr. 7040241006691/03.03.2025, inclusiv punerea în funcțiune
– Realizare împrejmuire și iluminat incintă;
– Realizare drum de acces;
– Întocmire documentație necesarâ pentru obținerea de către beneficiar a calității de producător-prosumator;
Prin realizarea acestei investiții se preconizeazâ a fi îndeplinite urmàtoarele obiective:
• Valorificarea terenului în scopul obținerii de energie electrică „curată”;
• Asigurarea unei flexibilități crescute în ceea ce privește producția de energie electrică în funcție de cerere și de iradierea maximă disponibilă;
• Reducerea emisiilor de CO2 și a emisiilor de gaze eu efect de seră;
• Crearea de noi locuri de muncă în zonă pentru o perioadă de cel puțin 25 de ani.
Obiectivele specifice generale ale proiectului sunt următoarele:
• îndeplinirea angajamentelor României în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeanà și a directivelor U.E. corespunzătoare pentru proteepa mediului;
• Redarea în circuitul civil (economic) a terenului aflat în stare de degradare și neutilizat, prin promovarea unor soluții viabile economic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 7 – 8 februarie 2026. Citește și: Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii […]
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori
Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori În fiecare an, la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lui martie, localnicii din Rimetea (judeţul Alba) sărbătoresc „Înmormântarea Fărşangului”, un obicei popular […]
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri
Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a raportat scăderi importante ale criminalității, în special în zona infracțiunilor stradale, care au fost cu 12,6% mai puține față […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Indemnizații și drepturi pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați: Sprijin financiar, facilități medicale, loc de veci gratuit
PENSII 2026 | Indemnizații și drepturi pentru veteranii de război, văduve, invalizi și deportați: Sprijin financiar, facilități medicale, loc de...
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine
Alertă alimentară în România: Loturi de lapte praf Aptamil și Milupa, retrase de urgență din cauza unei toxine O nouă...
Știrea Zilei
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în fiecare dimineață, timp de o oră
Un oraș din Alba implementează School Street, concept inedit pentru siguranța copiilor: Străzile din jurul școlilor, ÎNCHISE traficului auto în...
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din Frankfurt, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 32 de ani, din Alba, dispărut în Germania: A plecat de la locul de muncă din...
Curier Județean
FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității
Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității Primăria...
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de...
Politică Administrație
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție
Parc fotovoltaic la Săsciori: Proiectul de peste 3,5 milioane de lei a fost semnat. Care este termenul de execuție Contractul...
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare proiect
Sute de gospodării din județul Alba intră într-un program de eficiență energetică: finanțări nerambursabile de 20.000 de euro pentru fiecare...
Opinii Comentarii
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele de Alburnus Maior
6 februarie 131 | Roșia Montană este atestată documentar: Înființată de către romani în timpul domniei lui Traian sub numele...