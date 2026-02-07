FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității

Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității

Primăria Cugir a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului care vizează realizarea a unui mare parc fotovoltaic la Vinerea.

Primarul Cugirului, Adrian Teban, a semnat, miercuri, 9 aprilie 2025, la sediul Ministerului Energiei, contractul de finanțare pentru un parc fotovoltaic ce va asigura, potrivit edilului, independența energetică a orașului.

„Am semnat azi (n.a. miercuri, 9 aprilie 2025) la sediul Ministerului Energiei contractul de finantare pentru parcul fotovoltaic de MW al orașului Cugir prin care asigurăm independența energetică a orașului Cugir.

După instalarea parcului consumurile energetice ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Cugir: școli, spital, primărie, Centrul Cultural Cugir și Clubul Sportiv Cugir, inclusiv cele cu iluminatul public și mobilitate: biciclete electrice și stații de încărcare vor fi acoperite prin acest proiect.

Termenul de implementare este 31.12.2026”, preciza atunci primarul Adrian Teban.

Valoarea totală estimată a contractului de lucrări este de 5.055.216 lei (aproape 1 milion de euro), fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 25 februarie 2026.

Realizarea contractului presupune execuția de lucrári (4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrárilor), care constá în:

*Achiziția de materiale și echipamente aferente proiectului cu titlul „Construire pare fotovoltaic – Oraș Cugir”;

*Execuția lucrărilor de construire/amenajare în cadrul proiectului cu titlul „Construire pare fotovoltaic – Oraș Cugir”;

*Realizare s¡ punere în funcțiune parc fotovoltaic în conformitate cu documentația tehnico-economicä elaborată;

*Întocmire documentație necesară pentru obținerea de către beneficiar a calității de producător -prosumator;

*Execuție lucrári pentru instalația de utilizare conform avizului tehnic de racordare nr. 7040241006691 din 03.03.2025 și punerea în funcțiune a Parcului Fotovoltaic.

Proiectul cuprinde urmàtoarele obiecte de investiții:

– Montare 1.560 panouri fotovoltaice cu puterea 555-585 W/buc;

– Montare 9 invertoare 100 kw;

– Montare PT 1000 kVA;

– Realizare racorduri între panouri, invertoare și PT;

– Executarea lucrărilor și racordarea la rețeaua electrică conform ATR nr. 7040241006691/03.03.2025, inclusiv punerea în funcțiune

– Realizare împrejmuire și iluminat incintă;

– Realizare drum de acces;

– Întocmire documentație necesarâ pentru obținerea de către beneficiar a calității de producător-prosumator;

Prin realizarea acestei investiții se preconizeazâ a fi îndeplinite urmàtoarele obiective:

• Valorificarea terenului în scopul obținerii de energie electrică „curată”;

• Asigurarea unei flexibilități crescute în ceea ce privește producția de energie electrică în funcție de cerere și de iradierea maximă disponibilă;

• Reducerea emisiilor de CO2 și a emisiilor de gaze eu efect de seră;

• Crearea de noi locuri de muncă în zonă pentru o perioadă de cel puțin 25 de ani.

Obiectivele specifice generale ale proiectului sunt următoarele:

• îndeplinirea angajamentelor României în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeanà și a directivelor U.E. corespunzătoare pentru proteepa mediului;

• Redarea în circuitul civil (economic) a terenului aflat în stare de degradare și neutilizat, prin promovarea unor soluții viabile economic.

