FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Vremea severă din ultimele 24 de ore a pus, în continuare, la încercare autoritățile din județul Alba, unde ninsorile și vântul puternic au generat intervenții de urgență, pagube materiale și întreruperi de curent electric în mai multe localități.
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, au desfășurat zeci de misiuni pentru protejarea populației și menținerea funcționării infrastructurii, intervenind inclusiv în cazuri de salvare sau de degajare a drumurilor afectate.
Potrivit ISU Alba, în ultimele 24 de ore, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU), au acționat pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice. Intervențiile s-au desfășurat sub incidența avertizării de Cod Galben (ninsori și vânt), prioritatea fiind siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii critice.
Misiuni operative desfășurate de ISU Alba și SVSU:
Eforturile salvatorilor s-au concentrat pe următoarele tipuri de misiuni:
* Căutare și salvare: O intervenție de urgență a vizat căutarea și salvarea unor persoane dintr-o locuință al cărei acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă.
* Protecție socială: Pompierii militari au executat 6 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, în vederea transportării acestora în centre de specialitate și protejării de temperaturile scăzute.
* Intervenții SVSU: Echipajele serviciilor voluntare au acționat în 2 situații pentru degajarea arborilor căzuți pe un drum județean și pe un drum comunal, restabilind rapid circulația rutieră.
Situația alimentării cu energie electrică
Conform datelor furnizate de operatorul de distribuție, la momentul actual se înregistrează deficiențe de alimentare în 13 unități administrativ-teritoriale (UAT). Un număr de 1.155 de utilizatori sunt în continuare nealimentați, 41 de echipe cu specialiști fiind în teren pentru remedierea defecțiunilor.
Pentru a asigura continuitatea energiei electrice, ISU Alba menține în funcțiune 7 generatoare de mare putere, dislocate la solicitarea DEER, în următoarele localități:
* Generator ISU Alba (450 kVA) – Localitatea Câmpeni;
* Generator ISU Bihor (450 kVA) – Spitalul Abrud;
* Generator ISU Arad (450 kVA) – Localitatea Vidra;
* Generator ISU Mureș (450 kVA) – Localitatea Avram Iancu;
* Generator ISU Sibiu (450 kVA) – Localitatea Mogoș;
* Generator ISU Cluj (450 kVA) – Subunitatea Alba Iulia;
* Generator ISU Alba (250 kVA) – Subunitatea Câmpeni.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină operativ pentru salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.
Recomandăm populației să urmărească în continuare avertizările meteorologice oficiale și să apeleze numărul unic 112 pentru orice situație care pune în pericol viața sau integritatea persoanelor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag
Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag O familie cu doi copii, de 6 și 12 ani, au rămas marți, 6 ianuarie 2026, blocați în zăpadă în Poarta Raiului. Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag. […]
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în procedură de atribuire
Pod nou de peste 30 de metri peste o vale dintr-o comună din Alba: Contract de lucrări de peste 3,4 milioane de lei în atribuire Consiliul Județean Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atribuire prin licitație publică a contractului de lucrări aferent proiectului „Pod PE DJ 107, km […]
FOTO | Trei persoane împotmolite în zăpadă, pe Valea Bistrei și trafic blocat: Copac căzut pe carosabil, îndepărtat de jandarmii montani și SVSU Bistra
Trei persoane împotmolite în zăpadă, pe Valea Bistrei și trafic blocat: Copac căzut pe carosabil, îndepărtat de jandarmii montani și SVSU Bistra Trei persoane au rămas împotmolite în zăpadă, marți, 6 ianuarie 2026, în comuna Bistra. Traficul rutier a fost blocat până când copacul a fost îndepărtat. Marți, la ora 14:11, prin apel la numărul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție personală”
Noi reguli fiscale, în vigoare de la 1 ianuarie 2026: Se schimbă eșalonarea datoriilor firmelor și apare obligația de „garanție...
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun regulile bisericești
Când se spală rufele după Bobotează: În unele regiuni din România este complet interzis timp de 9 zile. Ce spun...
Știrea Zilei
VIDEO | Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică
Construcție neobișnuită de iarnă la Alba Iulia: iglu din zăpadă, realizat de o familie pentru nepoțică Căderile masive de zăpadă...
VIDEO | Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri
Mai multe mașini făcute praf la Alba Iulia după ce bucăți de gheață și zăpadă au căzut de pe acoperișuri...
Curier Județean
FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă
Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului...
VIDEO | Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii montani de la Șugag
Familie cu doi copii de 6 și 12 ani, blocați în zăpadă în Poarta Raiului: Au fost salvați de jandarmii...
Politică Administrație
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”
Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile...
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL IOAN 2026. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul
Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...
Mesaje şi urări de „La mulţi ani” de Sfântul Ioan Botezătorul 2026
Mesaje cu urări de ”La mulți ani” de Sfântul Ion Botezătorul 2026. Felicitări de Sfântul Ion pentru cei care își...