FOTO | Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă

Intervenții în lanț ale ISU Alba: Misiune de căutare și salvare după ce un acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă

Vremea severă din ultimele 24 de ore a pus, în continuare, la încercare autoritățile din județul Alba, unde ninsorile și vântul puternic au generat intervenții de urgență, pagube materiale și întreruperi de curent electric în mai multe localități.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, au desfășurat zeci de misiuni pentru protejarea populației și menținerea funcționării infrastructurii, intervenind inclusiv în cazuri de salvare sau de degajare a drumurilor afectate.

Potrivit ISU Alba, în ultimele 24 de ore, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (SVSU), au acționat pentru gestionarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice. Intervențiile s-au desfășurat sub incidența avertizării de Cod Galben (ninsori și vânt), prioritatea fiind siguranța cetățenilor și menținerea funcționalității infrastructurii critice.

​Misiuni operative desfășurate de ISU Alba și SVSU:

​Eforturile salvatorilor s-au concentrat pe următoarele tipuri de misiuni:

* ​Căutare și salvare: O intervenție de urgență a vizat căutarea și salvarea unor persoane dintr-o locuință al cărei acoperiș s-a prăbușit sub greutatea stratului de zăpadă.

* ​Protecție socială: Pompierii militari au executat 6 misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, în vederea transportării acestora în centre de specialitate și protejării de temperaturile scăzute.

* ​Intervenții SVSU: Echipajele serviciilor voluntare au acționat în 2 situații pentru degajarea arborilor căzuți pe un drum județean și pe un drum comunal, restabilind rapid circulația rutieră.

​Situația alimentării cu energie electrică

​Conform datelor furnizate de operatorul de distribuție, la momentul actual se înregistrează deficiențe de alimentare în 13 unități administrativ-teritoriale (UAT). Un număr de 1.155 de utilizatori sunt în continuare nealimentați, 41 de echipe cu specialiști fiind în teren pentru remedierea defecțiunilor.

​Pentru a asigura continuitatea energiei electrice, ISU Alba menține în funcțiune 7 generatoare de mare putere, dislocate la solicitarea DEER, în următoarele localități:

* ​Generator ISU Alba (450 kVA) – Localitatea Câmpeni;

* ​Generator ISU Bihor (450 kVA) – Spitalul Abrud;

* ​Generator ISU Arad (450 kVA) – Localitatea Vidra;

* ​Generator ISU Mureș (450 kVA) – Localitatea Avram Iancu;

* ​Generator ISU Sibiu (450 kVA) – Localitatea Mogoș;

* ​Generator ISU Cluj (450 kVA) – Subunitatea Alba Iulia;

* ​Generator ISU Alba (250 kVA) – Subunitatea Câmpeni.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, personalul fiind pregătit să intervină operativ pentru salvarea vieților și protejarea bunurilor cetățenilor.

​Recomandăm populației să urmărească în continuare avertizările meteorologice oficiale și să apeleze numărul unic 112 pentru orice situație care pune în pericol viața sau integritatea persoanelor.

