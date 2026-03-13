FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Digitalizarea sectorului public nu este o modă, ci o necesitate obiectivă care are ca rezultat dezvoltarea orașelor inteligente și creșterea nivelului de trai al locuitorilor. La Blaj, un pas înainte în această direcție va fi făcut prin implementarea unui proiect în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat recent de UAT Municipiul Blaj, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, se arată într-un comunicat transmis de ADR Centru.
Contractul „Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice la nivelul municipiului Blaj”, are valoarea totală de 2.521.167,24 lei din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 2.112.137,15 lei. Termenul de finalizare a proiectului este luna martie 2028.
„Îmbunătățirea serviciilor publice prin digitalizare este un subiect care face carieră între temele prezente în dezbaterea publică. Cu toate acestea, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba despre digitalizarea reală a serviciilor publice. În Regiunea Centru doar 13 la sută dintre cetățeni folosesc internetul pentru a interacționa cu administrația. La această cifră contribuie și nivelul competențelor digitale ale cetățenilor, mult sub media UE. Pentru a sprijini administrațiile publice în efortul de a îndrepta această stare de lucruri, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 avem alocate 220 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, din care peste 2,1 milioane de lei, iată, merg spre municipiul Blaj în cadrul unui proiect care îmbină două tehnologii de ultimă oră: Inteligența Artificială și Automatizarea Robotică a Proceselor, rezultând soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale de digitalizare”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.
Proiectul are ca scop principal îmbunătățirea accesului la servicii publice, optimizarea proceselor administrative și consolidarea unei gestionări responsabile a datelor. Soluția propusă pentru digitalizarea administrației publice din municipiul Blaj, care combină tehnologii avansate de Inteligență Artificială (AI) și Automatizare Robotică a Proceselor (RPA), este semnificativ mai adecvată și inovatoare comparativ cu soluțiile tradiționale de digitalizare prin care doar se informatizează formularele existente, se creează pagini web statice sau introduc sisteme de management electronic al documentelor.
Prin proiect se va introduce un Asistent Virtual AI pentru Cetățeni care va utiliza tehnologia GPT. Acesta va furniza diverse informații cetățenilor au altor entități (firme, ONG-uri), oferind o interfață prietenoasă, ci opțiuni de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. Automatizările RPA vizează reducerea timpului de procesare și minimizarea erorilor. Printre principalele procese automatizate se numără contabilitatea, secretariatul general, achiziții și investiții. De asemenea, va fi introdus un Sistem de registratură cu AI pentru Registratură și Managementul Documentelor.
Proiectul de digitalizare pentru municipiul Blaj se adresează unui grup variat de utilizatori, fiecare cu nevoi și beneficii specifice asociate soluțiilor din cadrul primăriei) implementate, beneficiari direcți si indirecți. Beneficiari direcți sunt cei care vor interacționa în mod frecvent și activ cu soluțiile implementate, beneficiind în mod direct de îmbunătățirile aduse.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții Autoritățile publice ale municipiului Blaj, au demarat în urmă cu câțiva ani un amplu proces prin care urmăresc eficientizare energetică a tuturor locuințelor colective construite […]
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent Efectele majorării taxelor, ale unor prevederi birocratice suplimentare – precum modificarea cerințelor pentru punctele de lucru – dar și ale măsurilor de reducere a cheltuielilor promovate de domnul Ilie Bolojan sunt resimțite mult mai puternic […]
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre”
A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba. Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „Este o nouă realizare cu beneficii pe termen lung a echipei noastre” A fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Alba, a anunțat, miercuri, 11 martie 2026, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. „Suntem primul județ din România […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează
WhatsApp lansează conturi pentru copiii sub 13 ani, dar cu control parental: Ce restricții apar și cum funcționează WhatsApp a...
Cumplit! Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026: Date oficiale
Scumpire cu aproape 57% a energiei electrice în România în februarie 2026 Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
VIDEO | Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi ajutor persoanelor aflate în nevoie”
Jandarmii din Alba au donat sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină: ,,Acțiunea a fost realizată din dorința de a oferi...
VIDEO | Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe plan internațional
Daniel Constantin, președintele Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior: Vom prezenta mai „agresiv” oportunitățile economice ale județului Alba pe...
Politică Administrație
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Opinii Comentarii
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn
13 MARTIE: Ziua Mondială a SOMNULUI. 45% din populaţia lumii suferă de tulburări de somn În 13 martie, este celebrată...
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...