FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”

Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”

Digitalizarea sectorului public nu este o modă, ci o necesitate obiectivă care are ca rezultat dezvoltarea orașelor inteligente și creșterea nivelului de trai al locuitorilor. La Blaj, un pas înainte în această direcție va fi făcut prin implementarea unui proiect în valoare de peste 2,5 milioane de lei. Contractul de finanțare a fost semnat recent de UAT Municipiul Blaj, cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, se arată într-un comunicat transmis de ADR Centru.

Contractul „Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice la nivelul municipiului Blaj”, are valoarea totală de 2.521.167,24 lei din care valoarea finanțării europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 2.112.137,15 lei. Termenul de finalizare a proiectului este luna martie 2028.

„Îmbunătățirea serviciilor publice prin digitalizare este un subiect care face carieră între temele prezente în dezbaterea publică. Cu toate acestea, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană când vine vorba despre digitalizarea reală a serviciilor publice. În Regiunea Centru doar 13 la sută dintre cetățeni folosesc internetul pentru a interacționa cu administrația. La această cifră contribuie și nivelul competențelor digitale ale cetățenilor, mult sub media UE. Pentru a sprijini administrațiile publice în efortul de a îndrepta această stare de lucruri, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027 avem alocate 220 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, din care peste 2,1 milioane de lei, iată, merg spre municipiul Blaj în cadrul unui proiect care îmbină două tehnologii de ultimă oră: Inteligența Artificială și Automatizarea Robotică a Proceselor, rezultând soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale de digitalizare”, a declarat domnul Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

Proiectul are ca scop principal îmbunătățirea accesului la servicii publice, optimizarea proceselor administrative și consolidarea unei gestionări responsabile a datelor. Soluția propusă pentru digitalizarea administrației publice din municipiul Blaj, care combină tehnologii avansate de Inteligență Artificială (AI) și Automatizare Robotică a Proceselor (RPA), este semnificativ mai adecvată și inovatoare comparativ cu soluțiile tradiționale de digitalizare prin care doar se informatizează formularele existente, se creează pagini web statice sau introduc sisteme de management electronic al documentelor.

Prin proiect se va introduce un Asistent Virtual AI pentru Cetățeni care va utiliza tehnologia GPT. Acesta va furniza diverse informații cetățenilor au altor entități (firme, ONG-uri), oferind o interfață prietenoasă, ci opțiuni de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități. Automatizările RPA vizează reducerea timpului de procesare și minimizarea erorilor. Printre principalele procese automatizate se numără contabilitatea, secretariatul general, achiziții și investiții. De asemenea, va fi introdus un Sistem de registratură cu AI pentru Registratură și Managementul Documentelor.

Proiectul de digitalizare pentru municipiul Blaj se adresează unui grup variat de utilizatori, fiecare cu nevoi și beneficii specifice asociate soluțiilor din cadrul primăriei) implementate, beneficiari direcți si indirecți. Beneficiari direcți sunt cei care vor interacționa în mod frecvent și activ cu soluțiile implementate, beneficiind în mod direct de îmbunătățirile aduse.

