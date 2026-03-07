FOTO | INCENDIU la un container modular în Săsciori. Intervin pompierii și SVSU Săsciori

INCENDIU la un container modular în Săsciori. Intervin pompierii și SVSU Săsciori

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 12.00, la Săsciori. A luat foc un container modular.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Săsciori.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un container modular, pe o suprafață de aproximativ 30mp.

Arde generalizat un container modular. Fara victime. Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și SVSU Săsciori.

