FOTO | Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a câștigat locul I la Campionatul Militar de Judo
FOTO | Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a câștigat locul I la Campionatul Militar de Judo
Tânărul Horațiu Botoga confirmă încă o dată performanța sportivilor formați la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Acesta este fost elev al colegiului și în prezent student al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța și a cucerit locul I la categoria 66 de kilograme în cadrul Campionatului Militar de Judo pentru Instituții de Învățământ Militar, etapa finală pe Ministerul Apărării Naționale.
Competiția s-a desfășurat în preajma Zilei Academiei Navale, iar performanțele studenților au fost anunțate într-o postare publicată luni, 17 noiembrie 2025, pe pagina oficială a instituției.
Horațiu Botoga (poziționat în dreapta și centrul imaginii prezentate de Academie) a concurat alături de alți colegi pregătiți de cpt. Cernat Victor și lt. Ghioca Viorel, reușind să se impună în fața „adversarilor” și să aducă un nou titlu important pentru academia militară.
Rezultatele obținute de studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”:
Locul I – categoria 57 kg: sd. Matei Alexandra Maria
Locul I – categoria 66 kg: sd. sg. Botoga Horațiu
Locul II – categoria 100 kg: sd. sg. maj. Țipu Adelin Sorin
Sursa foto: Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții O zi cât istoria, o zi pentru istorie: 1 Decembrie adună, și în 2025, zeci de mii de români la Alba Iulia. VOLTAJ, MIHAI MĂRGINEANU, DAMIAN & BROTHERS și MARIUS MIHALACHE […]
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României Primarul Gabriel Pleșa a vorbit despre festivitățile care vor avea loc în acest an de 1 Decembrie la Alba Iulia, dar și despre surprizele și invitații care sunt așteptați de […]
VIDEO | Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot”
Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia, cunoscută ca Queenstina, lansează noua piesă „Milion” în cadrul concursului „Artiști la Reboot” Cristina Cândea, o artistă din Alba Iulia cunoscută sub numele de scenă Queenstina, a lansat recent o nouă piesă, Milion, care a fost difuzată în cadrul emisiunii concurs „Artiști la Reboot” de la Radio Guerrilla. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut”
Daniel David spune că pachetul 3 de reforme nu va afecta educația: ,,Nu avem de unde să mai facem reduceri...
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie
Atenție șoferi! Restricții de trafic pe Valea Oltului timp de o lună. Ce se întâmplă în minivacanța de 1 decembrie...
Știrea Zilei
FOTO | Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius Mihalache și mulți alții
Artiștii care vor urca pe scena din Cetatea Alba Carolina de 1 Decembrie: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian & Brothers, Marius...
VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți...
Curier Județean
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop Înaltpreasfințitul...
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni
Amenzi de peste 30.000 de lei în Alba pentru tăieri ilegale de arbori. Polițiștii au aplicat 171 de sancțiuni Polițiștii...
Politică Administrație
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Comunicat de presă | PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de mandat
PSD Alba: Administrații social-democrate eficiente: Investiții importante la Gârda de Sus, Poșaga de Jos și Albac după un an de...
Opinii Comentarii
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii
21 Noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Tradiţii şi superstiţii de Sărbătoarea Luminii Intrarea Maicii Domnului în Biserică, este prima...