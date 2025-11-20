FOTO | Horațiu Botoga, fost elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a câștigat locul I la Campionatul Militar de Judo

Tânărul Horațiu Botoga confirmă încă o dată performanța sportivilor formați la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Acesta este fost elev al colegiului și în prezent student al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța și a cucerit locul I la categoria 66 de kilograme în cadrul Campionatului Militar de Judo pentru Instituții de Învățământ Militar, etapa finală pe Ministerul Apărării Naționale.

Competiția s-a desfășurat în preajma Zilei Academiei Navale, iar performanțele studenților au fost anunțate într-o postare publicată luni, 17 noiembrie 2025, pe pagina oficială a instituției.

Horațiu Botoga (poziționat în dreapta și centrul imaginii prezentate de Academie) a concurat alături de alți colegi pregătiți de cpt. Cernat Victor și lt. Ghioca Viorel, reușind să se impună în fața „adversarilor” și să aducă un nou titlu important pentru academia militară.

Rezultatele obținute de studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”:

Locul I – categoria 57 kg: sd. Matei Alexandra Maria

Locul I – categoria 66 kg: sd. sg. Botoga Horațiu

Locul II – categoria 100 kg: sd. sg. maj. Țipu Adelin Sorin

Sursa foto: Facebook

