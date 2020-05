FOTO: GT Sport Alba Iulia, un club model în îndrumarea talentelor fotbalistice | Pasiune în Cetatea Marii Uniri, pentru a descoperi copii care să calce pe urmele lui Cornel Țălnar și Gicu Grozav

GT Sport Alba Iulia este un club model din Alba la capitolul implicării și pasiunii pentru descoperirea viitorilor fotbaliști, țânci care să calce pe urmele internaționalilor Cornel Țălnar și Gicu Grozav, jucători de calibru ce sunt implicați nu doar cu numele în acest proiect ce se vrea unul de succes.

Despre modul cum a demarat această activitate juvenilă, ne povestește, în ceea ce urmează, George Țălnar, fiul reputatului antrenor dinamovist. “Imediat ce am încheiat cu cariera fotbalistică, la doar 24 de ani, din cauza unei accidentări foarte grave la genunchiul piciorului stâng, am stat și m-am tot gândit la motivele pentru care mi s-a întâmplat acest lucru: soarta, neatenția, ceasul rău, pregătirea, încălzirea neadecvată pentru meciul respectiv etc. Și uite așa am tot zăbovit pe acest subiect timp de vreo 12 ani, timp în care am studiat foarte mult. Analizând și documentându-mă vis-a-vis de foarte multe exemple din fotbalul actual, am realizat că o pregătire <<specifică>> făcută așa cum trebuie încă de la cele mai fragede vârste te poate ajuta pe lângă faptul să duci o viață sportivă încununată de succes să duci și o viață sportivă într-o siguranță cât mai mare și de lungă durată”, a explicat George.

La GT Sport nu sunt selecții, se lucrează pe bază de înscrieri, iar fiecare copil dornic de mișcare este binevenit la antrenamente. “Asta întrucât niciodată nu știi ce-ți rezervă viitorul, pentru că suntem foarte siguri pe noi în ceea ce privește metodele de instruire și de ce nu… pentru simplul fapt statistic care spune că peste 85% din fotbaliștii care evoluează la televizor nu s-au născut talentați ci au muncit mult și ce este foarte important au muncit <<corect>> să ajungă acolo. Asta înseamnă că credem foarte mult în propriile forțe și în capacitatea noastră de a transmite cunoștințele pe care le avem și că putem scoate din fiecare copil, tot ceea ce este mai bun”, a precizat George Țălnar.

*110 copii și urmează… fotbal feminin

În momentul de față la GS Sport Alba Iulia sunt 5 grupe de copii, generația 2013-2014 la Interligă (antrenor Alin Popa), 2012 la Interligă și Cupa Speranțelor (antrenor Raul Oargă), 2011 la Interligă și juniori G (antrenor George Țălnar), 2010 la Interligă și juniori F și 2009 la juniori E (antrenori Ionuț Grozav și Mircea Crișan). Urmează și creearea unei echipe de fotbal feminin, însă este un proiect serios care din cauza situației actuale necesită puțină amânare, în care se vor implica Sendy Țălnar (fostă componentă a echipei naționale de fotbal feminin a României, în prezent instructor de fitness de mare succes în județul nostru), alături de Cristian Țălnar și Ana Țălnar.

Până în acest moment, obiectivele fixate au fost depășite cu mult pentru un club care a plecat relativ de la zero: peste 110 copii legitimați într-un an de activitate în condițiile în care părinții plătesc o cotizație lunară, rezultate bune la Interliga Națională, clasare foarte bună la juniorii G, medalii câștigate la diferite turnee locale și interjudețene de grupele de 2009-2010-2011, dar cel mai mult contează pentru inițiatorii proiectului generos bucuria copiilor când vin la antrenamente, progresul individual și colectiv care se observă de la zi la zi.

GT Sport își propune pe viitor să creeze oameni sănătoși, iubitori de sport, dezvoltați armonios și atletic, puternici mental, sociabili, disciplinați, ordonați și, de ce nu, să descopere viitori Gicu Grozav și Cornel Țălnar, care să strălucească pe marile arene internaționale. Întrucât clubul este format și condus de oameni cu istorie în spate, s-a decis ca și culorile clubului să fie cele ale echipelor lor de suflet: Unirea Alba Iulia și Dinamo București, adică roșu-alb-negru. Iar sigla GT Sport a fost gândită și creată de regretata artistă Georgeta Țălnar, care a crezut foarte mult în capacitatea celor implicați pentru a edifica un club de fotbal de un real succes.

*Gicu Grozav și Cornel Țălnar – modele

“Provin dintr-o familie de sportivi desăvârșiți, fotbalul se mănâncă pe pâine la noi în casă de vreo 40 de ani iar pasiunea mea și dorința de a continua în acest fenomen pe care îl iubesc necondiționat m-a făcut să pun bazele acestei școli de fotbal, dar nu înainte de a-mi termina studiile: 5 ani de Facultate de Educație Fizică și Sport, 2 ani la Școala de antrenori IKG din cadrul ANEFS București, curs de obținere a Licenței UEFA B în cadrul FRF și peste 50 de cărți <<în domeniu>> citite în ultimii 8 ani de zile”, a mai adăugat George.

Având alături atât de mulți oameni din fenomen, oameni care au ridicat pe cele mai înalte culmi ale gloriei fotbalistice numele orașului Alba Iulia și al țării noastre, Cornel Țălnar și Gicu Grozav, oameni cu nume greu în spate, branduri la nivel internațional, acesta le-a propus celor doi să se implice pentru a a pune bazele unui club sportiv și a unei Școli de Fotbal care să le poarte numele: Grozav – Țălnar (GT).

A urmat o muncă de aproape doi ani, în care din punct de vedere al statutelor și documentelor, al înregistrării clubului, al obținerii CIS-ului, al dobândirii formei juridice în sine, s-au întâmpinat extrem de multe probleme din cauza birocației duse la extrem în țara noastră, însă la finele anului 2017 s-au definitivat toate aspectele și GT Sport Alba Iulia exista în acte.

“A urmat partea cea mai grea: elaborarea strategiei, gândirea mijloacelor, stabilirea infrastructurii, lucruri care după părerea mea, dacă vrei să reușești în acest domeniu în care <<oferta>> este foarte mare, proporțională de altfel cu <<cererea>>, trebuie să le ai foarte bine puse la punct. Am găsit înțelegere la cei doi titrați <<șefi>> ai mei, mi-au înțeles modul de a gândi, ceea ce vreau să fac și astfel având susținerea lor și împreună cu Ionuț Grozav și Dora Grozav (care mi-au fost și îmi sunt în continuare un real sprijin) am coborât la munca de jos: anunțuri, afișe, achiziționarea de materiale adecvate (foarte important), stabilirea unei strategii pe termen scurt și mediu (în primă fază), prezentarea de idei de lucru, ședințe cu părinții (telefonice și individuale), stabilirea de obiective proprii specifice clubului”, a mai spus Țălnar junior.

*S-au deschis porțile în martie 2019

Al trelea pas important în activitatea GT Sport a fost în 5 martie 2019, când s-au deschis porțile clubului. Într-o localitate mică, în care numărul cluburilor deja existente era destul de ridicat, inițiatorii proiectului aflat la început de drum au reușit să prezinte încredere încă din start și să adune la primele două ședințe de pregătire peste 50 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani.

“Oamenii ne-au înțeles concepțiile, ideile despre acest fenomen, am și avut norocul să beneficiem de o bază sportivă de calitate prin parteneriatul cu Winner’s Club Țălnar, am avut șansa să dăm peste părinți minunați care să respecte și să aprecieze modul nostru de lucru. În contextul actual, în care părintele a devenit aproape la orice nivel al fotbalului juvenil o problemă, noi nu am întâmpinat deloc acest impediment, din contră…”, a adăugat George.

Cum numărul copiilor care participau la antrenamente a continuat să crească simțitor, a fost nevoie să se fie reconsiderată din mers organigrama clubului, să fie înregimentați noi membri în staff-ul tehnic. “La aceste vârste fragede primează interesul individual al fiecărui copil în detrimentul interesului colectiv al echipei – acesta este secretul cel mai de preț al clubului nostru. Iar până acest lucru nu va fi înțeles la nivel național, de toate cluburile dedicate copiilor și juniorilor, România nu va mai avea jucători de nivel mare și nici fotbaliști de calitate. Avem copii buni, chiar foarte buni la fiecare grupă, dar nu doresc să nominalizez pe nimeni. Fiecare trebuie să fie propriul <<izvor de energie>> pentru el însuși, propriul lui model. Nu pot să remarc pe niciunul deocamdată, toți muncesc și se pregătesc așa cum pot mai bine. Progresul zilnic făcut de fiecare dintre ei este cel care le încununează munca… care este una pe termen lung”, a punctat George. În opinia antrenorilor de la GT Sport pregătirea copiilor trebuie să se facă etapizat, respectând cu strictețe perioadele de vârstă, cu răbdare, fără a grăbi sau a sări trepte în acest proces, care este unul foarte complex.

*Activități complementare și cantonamente

Reprezentanții clubului din Cetatea Marii Uniri sunt adepții activităților complementare, iar o dată pe săptămână cei mici participă, separat de orele de antrenament, la diverse acțiuni (drumeții, ore la piscină, vizionări video, lecții teoretice, jocuri sportive pe diferite teme) care să-i dezolte pe toate planurile: social, intelectual, igienic, educațional, emoțional. În aceeași idee au fost gândite și cantonamentele centralizate la munte, de maximum șase zile și de două ori pe an. Rezultă experiențe senzaționale atât pentru cei mici cât și pentru antrenori, un exemplu fiind cel din iulie anul trecut, la Poiana Brașov, cu 22 de copii ce au trăit șase zile de poveste. “Pedagogia face parte din practica de antrenare, e important să faci copilul să iubească ceea ce face, să vină cu drag la teren, dar totodată ești obligat să-l înveți să facă ceea ce trebuie, atunci când trebuie și așa cum trebuie. La grupele mici nu este important cine câștigă meciul, pe ce loc suntem în clasament…. este importantă dezvoltarea armonioasă a copilului, a imaginației lui, să-i dăm libertate, să-l învățăm să meargă și să alerge corect”, a punctat antrenorul în vârstă de 39 de ani.

“În cadrul cursurilor pentru Licența UEFA B am citit un lucru care mi-a rămas fixat în minte: între 6-8 ani trebuie să avem <<copilul cu mingea>>, între 8-12 ani e <<copilul cu mingea și coechipierul>> și abia după 12 ani apare în procesul de instruire <<copilul cu mingea, cu coechipierul și cu adversarul>>! E foarte important și foarte logic. Dar din păcate din dorința de a avea cât mai repede rezultate, la presiunea conducerii clubului, din cauza ambițiilor antrenorilor și a părinților prea puțin cunoscători ai fenomenului dar care au pretenția rezultatului, aceste etape sunt sărite, copii sunt dați peste cap, devin bulversați, încărcați cu prea multă informație și când ajung la vârsta pubertății, majoritatea din ei renunță la fotbal! Ce-ar mai fi de spus dacă acum, în secolul XXI, avem antrenori care lucrează cu copii de 7-8 ani scheme tactice, poziționări la faze fixe, tot felul de trucuri și alte șmecherii care n-au nici o legătură cu fotbalul juvenil și dezvoltarea firească a copilului ci doar cu obținerea rezultatului. Implementarea competițiilor fără finalitate, în care toată lumea câștigă (gen Interliga Națională) sunt extrem de benefice pentru cei mici”, și-a explicat strategia George Țălnar, verișorul internaționalului român Gheorghe Grozav.

George a adus un argument statistic ferm în favoarea strategiei abordate pe termen mediu și lung de GT Sport: faptul că în România, în ultimul deceniu, din echipele ce au devenit campioane la juniori A1, au ajus să evolueze la nivel de seniori doar mai puțin de 10 la sută dintre fotbaliști, situație ce spune foarte mult despre modul eronat și mentalitatea cu care se lucrează la acest capitol.

*Antrenamente speciale în timpul pandemiei

În această perioadă delicată, din cauza pandemiei de coronavirus, când toți suntem obligați să ne izolăm la domiciliu, s-a sistat, firesc, activitatea la teren, iar responsabilii de la GT Sport Alba Iulia au gândit o formă mai aparte de pregătire online.

“La seniori și juniori mari e OK, dar nu cu copii până în 14-15 ani. Din punctul meu de vedere este o greșală colosală să obligi copiii să execute în ritmul tău anumite mișcări, anumite exerciții de factură tehnică sau fizică în contextul în care tu nu ești acolo pentru a-l corecta. Noi am optat pentru înregistrarea unor antrenamente (fizice și tehnice de câte 30-35 de minute fiecare – în care am exemplificat fiecare exercițiu atât verbal cât și practic, pe porțiuni sau în ansamblu) pe care le-am trimis părinților. Aceștia au obligația să vizioneze întreg antrenamentul și apoi să-l prezinte copiilor. Copii pot lucra zilnic 20-25 minute (in curte, în casă etc) cu ce materiale au la dispoziție pentru început partea de încălzire, apoi la alegere, alternativ, anumite exerciții prezentate în antrenament. E foarte important și specificat în video, ca părinții să țină cont și să păstreze ordinea efectuării acestor exerciții, timpii, numărul de repetări și durata pauzelor….. și astfel pentru o perioadă de 10-14 zile își pot crea fiecare propriul antrenament, reușind astfel să îndepărtăm monotonia și să păstrăm un mod corect de a lucra. La finalul celor două săptămâni, fiecare copil va trimite filmulețe cu ceea ce a făcut pentru verificare și pentru prezentarea pe pagina oficială a clubului. Cam asta este viziunea noastră despre fotbal, despre cum trebuie să ne <<educăm>> sportiv și nu numai copiii, în aceste perioade de grele încercări pentru noi toți”, a încheiat George Țălnar.