FOTO| Geografii, de la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, calificați la etapa națională a Concursului Geomondis 

ANGAJĂRI LA STAT: Concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 18.05.2022, ora 11:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Motilor, nr. 5A, Alba Iulia

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact Toma Maria Diana Inspector superior Tel: 0372/586 473 , Fax: 0372/586 473 e-mail : [email protected]

Data afişării: 13.04.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: superior

Tip compartiment: SERVICIU

Denumire compartiment: AUTORIZARI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în arhitectura, urbanism sau constructii

– Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

BIBLIOGRAFIE

1. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

2. Constituţia României;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

4. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA

1. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Partea a VI-a Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice :

– Titlul I Dispozitii generale art.365-art.368

-Titlul II Statutul functionarilor publici : Capitolul I Dispozitii generale art.369-art.382; Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici art.383-art.393; Capitolul V Drepturi si indatoriri art.412-art.463; Capitolul VI Cariera functionarilor publici art.464-art.486; Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare art.487-art.489; Capitolul VIII Sanctiuni disciplinare si raspunderea functionarului public art.490-art.501; Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu art.502-art.527.

Partea a II-a Administratia publica locala :

Titlul I Dispozitii generale art.75

Titlul IV Unitatile administrativ-teritoriale in Romania art.95-art.103

Titlul V Autoritatile administratiei publice locale : Capitolul I Dispozitii generale art.105-art.109; Capitolul IV Primarul Sectiunea 1 Dispozitii generale art.105-art.109; Sectiunea 2 Rolul si atributiile primarului art.154-art.158; Capitolul VIII Actele autoritatilor administratiei publice locale art.195-art.200

2. Constituţia României, republicata :

– Titlul I Principii generale art.1-art.14; Titlul II Drepturi, libertati si indatoriri fundamentale art.15-art.60; Titlul III Autoritatile publice Capitolul 5 Sectiunea 2 Administratia publica locala

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

– Capitolul II Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii art.7-art.13

– Capitolul III Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare art.14-art.20

4. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

– Capitolul II Dispozitii speciale. Sectiunea I Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie art.6-art.25

5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

7. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata, cu modificările şi completările ulterioare.