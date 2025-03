FOTO | Experiențele elevilor militari din Alba Iulia, inspirație pentru elevii de gimnaziu: Activități speciale în Bistrița-Năsăud și Suceava

Experiențele elevilor militari din Alba Iulia, inspirație pentru elevii de gimnaziu: Activități speciale în Bistrița-Năsăud și Suceava

Cu un vis împlinit și purtând uniforma de elev al colegiului militar, elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia revin de fiecare dată cu bucurie în școlile în care au început pregătirea lor școlară, s-a născut visul de a urma cariera militară și unde au muncit pentru ca acest vis să devină realitate.

Eleva fruntaș Alexandra Morar (clasa a X-a) și elevul Florin Androne (clasa a IX-a) s-au reîntors la Şcoala Gimnazială „Viorel Nimigeanu” din localitatea Nimigea de Jos, județul Bistrița-Năsăud, pentru a la împărtăși foștilor colegi viața de elev militar și mândria pe care o simt atunci când poartă uniforma militară.

„Am avut plăcerea de a mă întoarce la rădăcinile mele, unde mi-am format personalitatea și unde cândva, alții erau exemple în uniformă militară. Văzându-i pe cei mici m-a cuprins nostalgia, dar totodată și dorul. Am purtat conversații deschise cu elevii despre ceea ce înseamnă cu adevărat viața de elev militar și le-am răspuns cu mare drag la întrebările pe care mi le-au adresat. Sper că am reușit să-i inspir pe colegii mei mai mici înspre a alege acest colegiu prestigios. A fost o experiență pe care o voi purta mereu în suflet”, a mărturisit Alexandra Morar.

„Pentru mine această activitate a fost unică, mai ales momentul revederii cu foștii profesori și colegii mai mici. Văzându-i pe foștii mei colegi admirându-mi uniforma, mi-am amintit că, doar cu un an în urmă, eram și eu ca ei, privindu-i cu admirație pe cei îmbrăcați în uniformă militară. A fost visul meu să port această uniformă, un vis care a devenit realitate. Am avut o mare plăcere să prezint cu mândrie haina militară și să îndrum cât mai mulți copii spre o carieră militară. A fost o experiență pe care nu o voi putea uita niciodată”, a spus, la rândul său, Florin Androne.

Elevul Marius Iliuț (clasa a IX-a) a revenit pentru câteva ore la Școala Gimnazială Bivolărie din județul Suceava emoționat să-și revadă foștii colegi și dascăli, cărora le-a vorbit despre experiențele lui de la absolvirea cursurilor gimnaziale.

„Cu sufletul plin de emoții am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu foștii colegi în școala în care am primit o educație, reușind să fiu acum elev al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. Am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu foștii colegi, care se pregătesc pentru Evaluarea Națională, prezentându-le pașii pe care trebuie să-i parcurgă pentru a deveni și ei elevi ai unui colegiu militar, despre activitățile extracurriculare pe care le desfășurăm și despre cum decurg zilele în acest colegiu. Cu entuziasm le-am răspuns la toate întrebările și sper că i-am inspirat și le-am dat curaj pentru a alege și ei la rândul lor colegiul militar. Mă bucur că am avut șansa de a face cunoscut acest colegiu de prestigiu foștilor mei colegi și profesori”, a spus Marius Iliuț.

