Curier Județean

FOTO | Emir Kotan și Marius Nițu, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, experiențe valoroase la ASTROFEST 2026, cel mai mare festival de știință din România

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 minute

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Emir Kotan și Marius Nițu, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, experiențe valoroase la ASTROFEST 2026, cel mai mare festival de știință din România

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au participat la ASTROFEST 2026, cel mai mare festival de educație, știință și astronomie din România.

Participarea a reprezentat pentru ei posibilitatea de a descoperi cele mai noi tehnologii și inovații din domeniul științei și de a promova colegiul militar în rândul celor prezenți.

Pentru elevii caporal Emir Kotan și Marius Nițu, experiența a fost una valoroasă, oferindu-le ocazia de a învăța lucruri noi, de a interacționa cu pasionații de tehnologie și de a împărtăși și altora viața de elev militar.

„A fost un eveniment frumos și educativ, plin de ateliere captivante pentru cei pasionați. De asemenea, întâlnirea cu cosmonautul român Dorin-Dumitru Prunariu a fost o oportunitate foarte frumoasă, deoarece explicațiile acestuia în legătură cu subiectul explorării spațiale a făcut totul mai clar și mai ușor de înțeles”, a spus elevul caporal Emir Kotan.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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