FOTO. Emblema de onoare a Forţelor Aeriene pentru Nicolae-Alexandru Bodea, şeful promoţiei 2019 la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Nicolae-Alexandru Bodea, şeful promoţiei 2019 la Colegiul Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a fost recompensat la debut de an școlar 2019-2020 de către Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene cu emblema de onoare a Forţelor Aeriene, iar din partea colegiului militar albaiulian a primit placheta şi diploma de onoare.

Pe Nicolae-Alexandru Bodea, şeful promoţiei 2019, l-am cunoscut în urmă cu patru ani când a îmbrăcat pentru prima dată uniforma de elev militar. A fost un adolescent sfios şi „orientat mai mult spre spaţiul său interior,…încercând să se găsească, să se autocunoască”, după cum îşi aminteşte doamna dirigintă Simona-Simina Mureşan. Acum îl admirăm în uniforma de student la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov, unifomă care încununează munca susţinută, seriozitatea, ambiţia şi dorinţa sa de autodepăşire.

„A obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în toţi cei patru ani de studiu liceal, premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele şcolare locale, judeţene sau naţionale…..Cei patru ani de liceu militar au re-creat un om, i-au oferit şansa de a se regăsi în multiplele sale variante şi de a face cunoştinţă cu un nou eu, unul autentic: mult mai puternic, hotărât să lupte, să înfrunte lumea şi să o facă mai bună şi mai frumoasă” a spus cu mândrie dirigintele lui Nicolae.



Absolventul nostru, şef de promoţie, a fost alături de foştii lui colegi mai mici şi de bobocii din clasa a IX-a la ceremonia dedicată deschiderii noului an şcolar. Performanţele obţinute în această vară, media 9,56 la examenul de bacalaureat, media generală de absolvire 9,77 şi admiterea pe primele locuri la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” i-au fost recunoscute şi recompensate ca atare. Şeful Statului Major al Forţelor Aeriene i-a conferit emblema de onoare a Forţelor Aeriene, iar din partea colegiului militar albaiulian a primit placheta şi diploma de onoare.



Ne-a mărturisit că a fost foarte emoţionat la ceremonia de ieri fiindcă nu a conştientizat încă faptul că nu mai este elev militar şi s-a simţit parte din marea familie a colegiului militar. Are însă un regret: anii de liceu s-au scurs prea repede. „Am fost toţi ca o mare familie şi parcă totul s-a terminat cam brusc. Nu am reuşit să ne împărtăşim în totalitate sentimentele şi probabil mai avem unele remuşcări că nu am reuşit să consumăm încărcătura emoţională”.



Model pentru elevii mai mici, Nicolae-Alexandru Bodea le-a transmis succes în cariera pe care doresc să o urmeze şi a ţinut să le reamintească faptul că tot personalul colegiului le urmăreşte binele: „E un mare atuu să ai încredere în cei din jurul tău în acest colegiu”. Pe bobocii din clasa a IX-a îi sfătuişte „să încerce să depăşească toate greutăţile care pot apărea în drumul de licean militar şi să păstreze permanent contactul cu cei din jurul lor”.



În prezent student la Academia Forţelor Aeriene, Nicolae-Alexandru Bodea îşi doreşte să devină pilot şi aşteaptă cu nerăbdare orele de practică de zbor, iar după absolvirea academiei speră la o carieră de succes în domeniul aviaţiei militare.