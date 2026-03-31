FOTO | Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională

Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română clasele IX-XII s-a desfășurat în data de 13 martie 2026, la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Gâlea.

Au participat 62 de elevi din unitățile de învățământ din județul Alba. Au fost obținute următoarele rezultate:

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LOCALITATEA PROFESORUL ÎNDRUMĂTOR CLASA PREMII/MENȚIUNI

1 MUNTHIU I. SONIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ GROSU MONICA IX I

2 SPRIVAC S.G. ȘTEN – MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”, ALBA IULIA MUREȘAN SIMONA IX II

3 ORMENIȘAN V. ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”, ALBA IULIA MIRCEA COSMINA IX M

4 GLOGOVEȚAN A. MARA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ BUT GEORGETA IX M

5 MORAR C.V. VALENTINA COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU”, CÂMPENI SĂLĂGEAN-MIHEȚIU ALINA X I

6 ALDEA C.M.IULIA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, ALBA IULIA MARINCAȘ MARINELA X II

7 ALOMAN A. P. ALEXANDRA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ BUT GEORGETA X III

8 PURCEL D. MARIAN-DUMITRU COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU”, CÂMPENI SĂLĂGEAN-MIHEȚIU ALINA X M

9 CHICHIFOI V. ANDREEA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, ALBA IULIA PLEȘA DELIA-MARIA X M

10 FILIMON M. SORIN – ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL”, ALBA IULIA MIRCEA COSMINA X M

11 BUNEA I.R. ANDRA-IOANA COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU”, AIUD RUSU MARIA-RAMONA XI I

12 BAYKA S.T. BIANCA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, ALBA IULIA SECARĂ ALINA-MARIA XI II

13 TOADER C.M. MIHAI-PAUL LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, ABRUD BERINDEI LILIANA CRISTINA XI III

14 VASIU I. ANDA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ BUT GEORGETA XI M

15 ACATRINEI D. MARIA-AMALIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ BUT GEORGETA XI M

16 MOGA S. IULIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ BUT GEORGETA XI M

17 KIRALY I. NAOMI COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU”, AIUD HAȚEGAN BIANCA-MARIA XII I

18 RANCEA V. A. AYANA MARIA LICEUL TEORETIC TEIUȘ POP ROMINA-MARIA XII II

19 ISPAS C.V.ANA CRISTIANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, ALBA IULIA SECARĂ ALINA MARIA XII III

20 DAMIAN N. MARIA OLGUȚA COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”, SEBEȘ CÂNDEA TEREZA XII M

Elevii Munthiu I. Sonia Maria, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Morar C.V. Valentina, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, Bunea I.R. Andra-Ioana, Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, Kiraly I. Naomi Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud, Rancea V. A. Ayana Maria , Liceul Teoretic Teiuș și Ispas C.V.Ana Cristiana Maria, Colegiul Național „Horea, Cloșca Și Crișan” Alba Iulia s-au calificat la etapa națională, care se va desfășura în perioada 01-05 aprilie 2026 la Botoșani, jud. Botoșani.

