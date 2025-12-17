FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați pe scena Festivalului-concurs de tradiții ,,Iarna Buzoiană”: Au prezentat o scenetă cu colinde tradiționale și urături

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați pe scena Festivalului-concurs de tradiții ,,Iarna Buzoiană”: Au prezentat o scenetă cu colinde tradiționale și urături

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia din cadrul Ansamblului artistic s-au remarcat și în acest an la Festivalul-concurs de tradiții de sărbători „Iarna Buzoiană”.

Elevii colegiului militar, pregătiți sub coordonarea domnului sergent major Gabriel Lăculeanu și a domnului Marian Păduraru, au prezentat o scenetă cu colinde tradiționale și urături, acompaniate de elevii instrumentiști, dans popular „Suita ardelenească” și colinde din repertoriul internațional, reinterpretate în limba română.

Dovedind talent și dragoste pentru tradiții și actul artistic, elevii au reușit să obțină Locul I la secțiunea colinde tradiționale, Locul I secțiunea colinde moderne prin elev fruntaș Alexia Cârmici și elev fruntaș Crina Stupariu, acompaniate la pian de elev caporal Lavina Szerasz, Locul I la secțiunea obiceiuri de Iarnă și Locul II la secțiunea la dans popular.

Au cucerit premiile, elevii caporal Alexandru Dumitru, Emilia Cosovan, Gabriel Dăhălean, Bogdan Erdei, Robert Mihon, Lia Moldovan, Ioana Pipaș, Dragoș Rus, Denisa Sava, Lavina Szerasz, David Todea, Alexia Văduva, Răzvan Voina, elevii fruntaș Alexia Cârmici, Emir Kotan, Miruna Oargă, Cezar Sotolecan-Glava, Crina Stupariu și elevii Dan Zimbru și Alexandru Stejar.

Festivalul-concurs de tradiții de sărbători „Iarna Buzoiană”, aflat la cea de-a XIV-a ediție, s-a desfășurat sâmbătă la sala de spectacole a Consiliului Județean Buzău, fiind organizat de Cercul Militar Buzău și Asociația Județeană „Sportul pentru toți” Buzău, având sprijinul Fundației „Mareșal Alexandru Averescu” și al Consiliului Județean Buzău.

FOTO: Divizia 2 Infanterie Getica

