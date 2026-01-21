FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au donat sânge pentru bolnavi: ,,Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință”
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au răspuns din nou pozitiv apelurilor lansate de către Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, pentru donarea de sânge și au oferit o șansă la viață semenilor care au nevoie de transfuzii de sânge. Un gest simplu, dar extrem de valoros pentru cei aflați în suferință.
Pentru doi dintre elevii claselor a XII-a care au donat sânge, elevul sergent Bogdan Bolog și elevul sergent Dimitrie Salvan-Ancău acest gest a devenit deja obișnuință, fiind pentru a treia, respectiv a doua oară când au donat sânge.
Una dintre condițiile esențiale pentru cei care doresc să doneze sânge este să aibă cel puțin 18 ani împliniți. Pentru elev caporal Alexandra Morar din clasa a XI-a, ziua în care a împlinit 18 ani a fost și ziua în care a devenit donator de sânge și speranță pentru cei bolnavi.
„Sunt foarte bucuroasă știind că am făcut un bine cuiva care avea nevoie de ajutor meu, iar faptul că am putut să fac acest gest chiar de ziua mea, înseamnă foarte mult pentru mine”, a mărturisit Alexandra.
Prin donarea de sânge, elevii colegiului militar devin solidari față de persoanele aflate în situații critice, responsabili față de problemele comunității și un exemplu pentru alți tineri care pot deveni la rândul lor donatori.
Împreună putem face diferența, donează sânge!
