FOTO | Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

„Mai mulți elevi și profesori din București s-au aflat la Alba Iulia pentru a vizita expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste”.

Expoziția a primit sâmbătă, 14 martie, vizita elevilor și profesorilor Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” din București.

Vizitarea expoziției a fost, ulterior, un prilej de reflecție și dezbatere în cadrul atelierului complementar desfășurat în mansarda nordică a Sălii Unirii.

De la alegerea propriului vers-oglindă de poezie carcerală notat pe fâșii de hârtie, până la interpretarea semnificației cubului expozițional, întâlnirea a însemnat o călătorie spre miezul înțelegerii suferinței din universul concentraționar, a mecanismelor represive și a rezistenței interioare, propunând pași spre o înțelegere contemporană a experiențelor detenției politice din comunismul românesc”, au transmis luni, 16 martie 2026, reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

