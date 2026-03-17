FOTO | Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

Curier Județean

Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Elevi și profesori din București în vizită la Alba Iulia pentru a vedea o expoziție despre memorialistica represiunii comuniste din România

„Mai mulți elevi și profesori din București s-au aflat la Alba Iulia pentru a vizita expoziția „înSCRISUL ÎNCHISorilor: memorialistica represiunii comuniste”. 

Expoziția a primit sâmbătă, 14 martie, vizita elevilor și profesorilor Liceului Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” din București.

Vizitarea expoziției a fost, ulterior, un prilej de reflecție și dezbatere în cadrul atelierului complementar desfășurat în mansarda nordică a Sălii Unirii.

De la alegerea propriului vers-oglindă de poezie carcerală notat pe fâșii de hârtie, până la interpretarea semnificației cubului expozițional, întâlnirea a însemnat o călătorie spre miezul înțelegerii suferinței din universul concentraționar, a mecanismelor represive și a rezistenței interioare, propunând pași spre o înțelegere contemporană a experiențelor detenției politice din comunismul românesc”, au transmis luni, 16 martie 2026, reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 martie 2026

De

20-21 martie 2026 | Etapă zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală – ciclul gimnazial, la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi Liceul de Arte „Regina Maria" din Alba Iulia va găzdui etapa zonală a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală (ciclul gimnazial). „Este un eveniment care va transforma școala noastră într-un veritabil punct de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Slujbă de binecuvântare a demisolului bisericii parohiale ortodoxe din Livezile: Care va fi noua funcțiune a acestui spațiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

17 martie 2026

De

Slujbă de binecuvântare a demisolului bisericii parohiale ortodoxe din Livezile: Care va fi noua funcțiune a acestui spațiu În seara zilei de 15 martie 2026, în Duminica a treia din Sfântul și Marele Post, numită și „a Sfintei Cruci", credincioșii din parohia Livezile, protopopiatul Aiud, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească. Începând cu ora […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național "Inochentie Micu Clain" Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică "Pitagora" 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

16 martie 2026

De

Rezultate notabile pentru elevii Colegiului Național "Inochentie Micu Clain" Blaj la Concursul Interjudetean de Matematică "Pitagora" 2026 Elevii Colegiului Național "Inochentie Micu Clain" Blaj au obținut rezultate notabile la Concursul Interjudetean de Matematică "Pitagora" 2026. „Concursul Interjudetean de Matematică "Pitagora", desfășurat la Școala Gimnazială "Vasile Goldiș" din Alba Iulia, provoacă în competiție cei mai talentați […]

Citește mai mult