FOTO | Elevi din Buzău, în vizită la Colegiul Militar din Alba Iulia: Experiență educativă specială

Elevi din Buzău, în vizită la Colegiul Militar din Alba Iulia

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a primit săptămâna aceasta vizita elevilor Școlii Gimnaziale Viperești, județul Buzău.

Aceștia au avut parte de o experiență educativă, o imagine autentică și o opinie sinceră despre colegiul militar.

„Însoțiți de directorul școlii, profesor Magdalena Oancea și profesor Cristinel Stoica, micuții oaspeți i-au cunoscut pe elevii clasei a X-a C, adresându-le întrebări, curioși să afle cum este viața de licean militar.

Din discuțiile purtate cu elevii în uniformă militară, cei mici au aflat cât de importantă este educația și cât de important este să faci cea mai bună alegere, aceea care ți se potrivește și care te motivează și își dă încredere.

Sperăm că experiența în colegiul militar a reprezentat pentru ei un pas important în conturarea visurilor de viitor”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

