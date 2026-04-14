FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut

Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut

Elevii de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj au obținut rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026, cu cinci planuri de afaceri.

Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj a fost reprezentat în 4 aprilie 2026 la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026, organizat de Facultatea de Inginerie Economică și Robotică Industrială din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.

Elevii claselor a XII-a A și B au susținut 5 (cinci) idei de afaceri, din totalul celor 19 (nouăsprezece) înscrise la concurs!

În urma afișării rezultatelor, elevii Liceului Tehnologic „Ștefan Manciulea” din Blaj, sub coordonarea profesorilor Tomataș Cristina și Ghinescu Ion, au reușit ca toate cele 5 (cinci) planuri de afaceri să fie premiate, astfel:

• Premiul I – Infinity Travel

• Premiul II – Tyres

• Mențiunea II – Essence Beauty

Premii speciale:

• Cea mai inovativă idee de afacere: Bio Energy Product

• Ideea cu cel mai mare impact social sau de mediu: Eco Fresh

,,Felicitări tuturor elevilor pentru implicare, creativitate și rezultatele deosebite! Felicitări profesorilor coordonatori pentru dedicare și sprijin!”, au transmis reprezentanții școlii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI