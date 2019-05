FOTO: Echipa LPS Alba Iulia, locul al 4-lea la baschet feminin Under 13 | Iulia Stoica – patru titluri individuale adjudecate la turneul final

Echipa de baschet feminin a LPS Alba Iulia, pregătită de antrenorul George Lăncrănjan, a terminat pe poziția a patra la turneul final al campionatului național Under 13. De asemenea, Iulia Stoica a strălucit, cucerind patru premii individuale la Sf. Gheorghe, o performanță extraordinară, ce vorbește de la sine.

Este un rezultat notabil pentru LPS Alba Iulia care, cu aceeași generație, este calificată și la turneul final Under 14 (la București, începând din 28 mai). “Din punctul meu de vedere, putem discuta despre o mare performanță având în vedere că participăm la două competiții aproape cu aceeași echipă. Un pas înainte, ținând cont că în sezonul precedent nu am depășit fazele preliminarii la acest nivel. Mă bucur că am terminat în primele 4 echipe din țară și cred că puteam cuceri o medalie, dacă aveam puțină șansă”, a declarat antrenorul George Lăncrănjan.

*Iulia Stoica – elevă remarcabilă și baschetbalistă de perspectivă

Talentata baschetbalistă din Cetatea Marii Uniri, Iulia Stoica (o elevă remarcabilă, de nota 10, olimpică la matematică), căpitanul LPS Alba Iulia, a cucerit patru premii individuale la finele competiției juvenile, un lucru de apreciat la superlativ!!! Inclusă în echipa ideală a turneului, albaiulianca (va împlini 13 ani în 15 iunie) a fost desemnată MVP-ul întrecerii, cel mai bun pasator, dar și coșgheterul competiției (având o medie de 22 puncte/ meci; pe locul al treilea în respectiva ierarhie s-a regăsi coechipiera sa Gianina Haj).

Competiția găzduită de Sf. Gheorghe a reunit opt formații, împărțite în prima fază în două grupe. LPS Alba Iulia a câștigat grupa prin trei victorii, după 43-40 cu BC Slam București, 60-36 cu ACS Champions CSȘ Nr. 6 București și 60-58 cu CSM Ploiești. Au urmat însă înfrângerile din semifinală (48-54 cu Olimpia București) și din finala mică (39-48, cu CSM Ploiești – reeditarea duelului din grupă). LPS Alba Iulia a avut un efectiv compus din Iulia Stoica, Geanina Haj, Luise Popa, Ioana Man, Briana Urian (fiica antrenorului Valentin Urian), Natalia Giurgiu, Andreea Vlad, Izabela Mocan, Maria Pârgaru, Maria Irimie și Iasmina Chirilă.