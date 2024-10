FOTO: Echipa Florea Grup, eliminată în grupe la Euro Business Cup, în Antalya, la competiția de minifotbal destinată companiilor  

Echipa Florea Grup, eliminată în grupe la Euro Business Cup, în Antalya, la competiția de minifotbal destinată companiilor

Echipa Florea Grup a fost eliminată în grupe la Euro Business Cup, competiția de minifotbal destinată companiilor ce se desfășoară în această perioadă în Antalya (Turcia).

Formația din Alba a înregistrat o victorie și două eșecuri în grupa C, încheiată pe locul al treilea, după următoarele rezultate: 1-3 cu Baustav Corporation (Slovacia), gol marcat de Frențiu; 6-4 cu Decathlon (Turcia), reușite semnate de Circov și Frențiu – câte două, portarul Cătălin Suciu, Brânză; 1-2, în meciul decisiv, cu Ati Consult Ortbit (Bulgaria), marcator fiind Brânză. În sferturile de finală, prevăzute astăzi, au acces, după jocurile din optimi, printre altele, Baustav Corporation (a eliminat după loviturile de departajare Top Gaz Mureș) și Catena Racing București, campioana din acest an, singura repezentantă a României rămasă în cursă (a scos în optimi Damen Galați, scor 2-1). Turneul se dispută sub egida EMF (European Minifotbal Federation), în perioada 12-16 octombrie, în Side, cu 28 de echipe, dintre care 4 sunt din România.

Florea Grup are în efectiv jucători de la Viitorul Sântimbru (cei mai mulți, trei), Industria Galda (doi), Performanța Ighiu, Gloria Geoagiu (doi) și Spicul Daia Română, formații din Liga 4 Alba și Hunedoara. Pentru echipa din Alba, este a treia participare, la ultima, în 2022, Florea Grup a terminat pe locul trei. De asemenea Ciprian Brânză a obținut titlul de golgheter (la fel ca în 2019), iar Ovidiu Barna a fost desemnat cel mai bun portar.

Managerul Marcel Florea a mizat pe efectivul format din Ovidiu Barna, Cătălin Suciu, Alexandru Circov, Bogdan Goguța, Andrei Uță, Paul Haj, Ciprian Brânză, Răzvan Frențiu, Adrian Onacă, Andrei Florea și Marcel Florea

Foto: Euro Business Cup

