FOTO | Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia au realizat un robot din LEGO: ,,Trebuia să interacționeze, să identifice și să rezolve diverse probleme”
Echipa de robotică ArmyBot a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a participat, în week-end, la etapa regională a competiției FIRST LEGO League Challenge, desfășurată la Alba Iulia, un eveniment dedicat promovării educației STEM în rândul elevilor.
În cadrul concursului, elevii au construit și programat un robot realizat din piese LEGO, capabil să interacționeze cu mediul, să identifice situații sau probleme și să găsească soluții tehnice, sub coordonarea profesoarei Roxana David.
,,Echipa de robotică ArmyBot a participat în week-end la Regionala FIRST LEGO League Challenge de la Alba Iulia, o competiție captivantă ce îi introduce pe elevi în lumea educației STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică.
Membrii echipei au realizat, sub coordonarea doamnei profesoare Roxana David, un robot din LEGO, care trebuia să interacționeze, să identifice și să rezolve diverse probleme, folosind tehnologia LEGO.
Prin participarea la acest concurs, elevii și-au demonstrat creativitatea și spiritul de echipă, folosind această experiență pentru a-și dezvolta abilitățile și robotul.
Felicitări tuturor pentru implicare și dedicare!”, se arată într-un mesaj publicat de Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia.
FOTO: Elev Matei Țugui, Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia.
