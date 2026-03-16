FOTO | Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu: „Vă așteptăm în weekend să profitați de ultimele zile pe pârtie!”

Duminică, 22 martie, ultima zi de schi a sezonului de schi 2025–2026 la Șureanu

Vineri, sâmbătă și duminică vor funcționa atât Teleschiul Curmătura, cât și Telescaunul Aușel.

„Vă așteptăm să profitați de ultimele zile pe pârtie.

Este momentul perfect pentru încă o zi de schi, încă o coborâre și încă o ieșire în natură, înainte de închiderea sezonului.

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în acest sezon — celor care au urcat pe schiuri, au petrecut timp pe pârtii sau pur și simplu ne-au urmărit și susținut.

Vă așteptăm în acest weekend la Șureanu pentru ultimele zile de schi ale sezonului, iar sezonul viitor ne revedem cu și mai multă energie pe munte”, au transmis administratorii Domeniului Schiabil Șureanu.

sursa: Pârtiile Domeniul Schiabil Șureanu / Facebook

