Curier Județean

FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 minute

în

De

Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență

O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie 2026.

Potrivit ISU Alba, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate.

​În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.

​Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii.

​Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă elemente de muniție rămase neexplodate, au obligația de a nu le atinge, de a nu le lovi sau mișca și de a anunța imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Orice manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.

