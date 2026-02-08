FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
O intervenție pirotehnică a avut loc miercuri în municipiul Aiud, unde pompierii din Alba Iulia au fost chemați să asaneze muniție rămasă neexplodată, descoperită pe drumul către unitatea militară din zona Herja, astăzi, 8 februarie 2026.
Potrivit ISU Alba, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în cursul acestei zile în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate.
În urma recunoașterii, specialiștii au identificat două element de muniție (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate și depozitate în condiții de maximă siguranță, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică.
Pentru gestionarea acestei situații de urgență s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, asigurând totodată toate măsurile specifice pentru protecția populației și securizarea zonei pe timpul desfășurării misiunii.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba reamintește cetățenilor că, în cazul în care descoperă elemente de muniție rămase neexplodate, au obligația de a nu le atinge, de a nu le lovi sau mișca și de a anunța imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Orice manevrare necorespunzătoare poate avea consecințe extrem de grave.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport
Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport Mai mulți copaci, brazi, crengi și alte obstacole îngreunează accesul persoanelor care vor să facă sport pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut. Astfel, pasionații de ciclism sau […]
7 – 8 februarie | ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate
ISU Alba: Controale inopinate la mai multe restaurante, cluburi și baruri din două orașe ale județului. Amenzi de 30.000 de lei și 8 nereguli constatate Inspectorii ISU Alba au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 februarie 2026, patru controale inopinate la restaurante, cluburi și baruri din municipiile Aiud și Blaj. În urma verificărilor, au […]
Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea
Fragmente de pictură murală ale Bisericii din Vința, Alba, strămutată în muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, aproape de finalizare: Datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea Lucrările de conservare-restaurare a fragmentelor de pictură murală din interiorul Bisericii din Vința, strămutată în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sunt aproape de final, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu zi
Bursele primite de studenții din România sunt printre cele mai mici din UE. Cum fac față costurilor de zi cu...
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba
Pensii private 2026 | Ministerul Finanțelor pregătește schimbări fiscale importante. Ce s-ar putea schimba Contribuțiile la pensiile ocupaționale (Pilonul 4)...
Știrea Zilei
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut
SCANDAL într-o benzinărie din Alba Iulia: Doi tineri, din Sebeș și Sântimbru, REȚINUȚI după ce s-au bătut Doi bărbați, în...
FOTO | Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania: Este director tehnic al unui performant club de patinaj viteză
Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș, desemnat antrenorul anului 2025 în Spania Vasile „Loți” Toth, originar din Ocna Mureș,...
Curier Județean
FOTO | Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență
Doua grenade defensive, descoperite pe drumul către unitatea militară, zona Herja, în Aiud: O echipă pirotehnică a intervenit de urgență...
VIDEO | Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul doritorilor care vor să facă sport
Dezastru pe pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia: mai mulți copaci, brazi și crengi îngreunează accesul...
Politică Administrație
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi
Peste 130 de preșcolari și elevi din comuna Cricău vor beneficia de programul ”Masă sănătoasă”: Ce meniuri ar putea primi...
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea unor eventuale lucrări suplimentare la amplasament, la vot în Consiliul Local
Creșă modernă cu o capacitate de 40 de locuri, construită în curând la Teiuș, de Compania Națională de Investiții. Realizarea...
Opinii Comentarii
8 februarie | Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută
8 februarie| Ziua Internațională a Râsului și a Fericirii: Ce este terapia prin râs și la ce ajută Oricât de...
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși
7 februarie, Partenie din Lampsakos, Sfântul care l-a poftit pe Dracul să intre în el, sărbătorit de credincioși Sfântul Partenie...