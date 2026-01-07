Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune

Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre ninsoarea abundentă care a căzut peste oraș în ultimele zile.

Edilul a transmis că una dintre prioritățile administrației au fost de a curăța de zăpadă zonele din proximitatea instituțiilor de învățământ. El a continuat prin a spune că recunoaște că au existat și nemulțumiri, o parte din ele fiind din cauza mașinilor parcate pe carosabil sau pe aleile dintre blocuri.

Mesajul integral publicat de primarul Dorin Nistor, pe o rețea de socializare este: 

,,Maine copiii se pot întoarce la școală și la grădiniță în condiții bune, preocuparea noastră fiind și aceea de a curăța de zăpadă zonele din proximitatea instituțiilor de învățământ. 

Echipele au intervenit pe tot parcursul zilelor trecute, în special în zonele cu o circulate mai intensă și acolo unde am fost solicitați, astfel am reușit să curățăm și să ridicăm cantități importante de zăpadă.

Știu că au existat și nemulțumiri, pe care le înțeleg, însă este important de spus că nu au fost înregistrate probleme deosebite cauzate de ninsoare. Uneori intervențiile au fost mai dificile din cauza mașinilor parcate pe carosabil sau pe aleile dintre blocuri, lucru care, din păcate, nu a depins de noi.

Le mulțumesc tuturor cetățenilor care au dat o mână de ajutor, curățând zonele din jurul proprietăților și au înțeles că bucuria zăpezii ne aduce și responsabilități.

Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere. Vom continua să fim atenți la zonele care necesită intervenții sau la solicitările pe care le vom primi”, se arată în mesajul publicat de edilul din Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați” Reclama unui fast-food din Alba Iulia a fost doborâtă de zăpadă, după ce un volum mare de omăt s-a desprins de pe acoperișul unei clădiri, de la o înălțime de aproximativ 6–7 metri, astăzi, […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul Două transporturi agabaritice vor trece astăzi, 7 ianuarie 2026, și prin județul Alba, mai exact, pe A10. Traseele complete sunt următorule: – DN1 Șelimbăr – A1 Sibiu – A10 – A3 – DN 1 – DJ 767J – DNV BH – DN 1Y […]

Citește mai mult

Curier Județean

Boboteaza la Cugir 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

7 ianuarie 2026

De

Boboteaza la Cugir în anul 2026: „Apa Sfințită în Râurile Noastre ca Simbol al Prezenței Divine”, spune preotul Viorel Codrea din localitate „Sărbătoarea Bobotezei depășește cadrul unei simple comemorări istorice a Botezului Domnului în Iordan; ea este o revelație continuă a felului în care Dumnezeu se face prezent în lume prin materie”, menționează preotul greco-catolic […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un ciclon mediteranean

Nouă perioadă de ger în România. Ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade cauzate de un...
Actualitateacum 5 ore

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie

Facturile la gaze mai mari cu până la 30% după liberalizare: Avertismentul unui expert în energie Piața gazelor naturale din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 8 ore

VIDEO | Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de comentarii: străzi blocate în plină zi și deszăpezire aproape inexistentă

Cum arăta Alba Iulia în 2012, la ultima zăpadă serioasă, pe vremea lui Hava. Imagini care nu au nevoie de...
Ştirea zileiacum 12 ore

UPDATE | Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău. Medicii nu au reușit să o salveze

Tragedie de NEIMAGINAT la Blaj: O tânără de 23 ani s-a stins din viață după ce i s-a făcut rău....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune

Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ....
Curier Județeanacum 3 ore

FOTO | Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță circulați”

Zăpada căzută de pe un bloc a doborât o reclamă de fast-food în Alba Iulia: ,,Atenție mare la ce distanță...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile

Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Politică Administrațieacum 4 ore

Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei

Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism

Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

MESAJE de SFANTUL IOAN. Urări, sms-uri şi felicitări de „La mulţi ani” pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul

Mesaje de Sfantul Ioan Botezătorul 2026 • Urări de Sfântul Ioan 2026 • Felicitări prin SMS de Sf. Ioan de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea