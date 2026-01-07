FOTO | Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune
Dorin Nistor, după ninsoarea abundentă din Sebeș: Preocuparea noastră a fost de a curăța de zăpadă zonele instituțiilor de învățământ. Copiii se pot întoarce la școală în condiții bune
Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a publicat un text, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre ninsoarea abundentă care a căzut peste oraș în ultimele zile.
Edilul a transmis că una dintre prioritățile administrației au fost de a curăța de zăpadă zonele din proximitatea instituțiilor de învățământ. El a continuat prin a spune că recunoaște că au existat și nemulțumiri, o parte din ele fiind din cauza mașinilor parcate pe carosabil sau pe aleile dintre blocuri.
Mesajul integral publicat de primarul Dorin Nistor, pe o rețea de socializare este:
,,Maine copiii se pot întoarce la școală și la grădiniță în condiții bune, preocuparea noastră fiind și aceea de a curăța de zăpadă zonele din proximitatea instituțiilor de învățământ.
Echipele au intervenit pe tot parcursul zilelor trecute, în special în zonele cu o circulate mai intensă și acolo unde am fost solicitați, astfel am reușit să curățăm și să ridicăm cantități importante de zăpadă.
Știu că au existat și nemulțumiri, pe care le înțeleg, însă este important de spus că nu au fost înregistrate probleme deosebite cauzate de ninsoare. Uneori intervențiile au fost mai dificile din cauza mașinilor parcate pe carosabil sau pe aleile dintre blocuri, lucru care, din păcate, nu a depins de noi.
Le mulțumesc tuturor cetățenilor care au dat o mână de ajutor, curățând zonele din jurul proprietăților și au înțeles că bucuria zăpezii ne aduce și responsabilități.
Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere. Vom continua să fim atenți la zonele care necesită intervenții sau la solicitările pe care le vom primi”, se arată în mesajul publicat de edilul din Sebeș.
