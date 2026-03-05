FOTO | Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată în faza națională

Ştirea zilei

Diana Belei, performanță de excepție la olimpiada de geografie, faza județeană: Eleva Școlii Gimnaziale ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia, calificată în faza națională

Diana Belei, elevă la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia a obținut premiul I la olimpiada de Geografie, faza județeană și s-a calificat în etapa națională.

Tânăra și cadrul didactic care a pregătit-o au fost felicitate printr-o postare pe pagina de Facebook a unității de învățământ.

,,Felicitări pentru o performanță de excepție!

Suntem mândri să o felicităm pe eleva noastră Diana Belei pentru obținerea PREMIULUI I la Etapa Județeană a Olimpiadei de Geografie și pentru calificarea la Etapa Națională!

Rezultatul său remarcabil este rodul muncii susținute, al pasiunii pentru geografie și al perseverenței de care a dat dovadă.

Mulțumiri și felicitări doamnei profesor Lăncrănjan Floare, pentru îndrumarea dedicată și sprijinul constant oferit!

Îți dorim mult succes la Etapa Națională, Diana! Suntem alături de tine și avem încredere că ne vei reprezenta cu cinste!”, au transmis reprezentanții școlii pe rețelele de socializare.

