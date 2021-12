FOTO: Dansatorii de la “Life is Dance” Alba Iulia – rezultate deosebite la Timișoara, la ultima competiție a anului

În această seară, de la ora 19.00 (aceeași oră și în România), în manșa tur a optimilor de finală ale Cupei CEV, Volei Alba Blaj joacă în deplasare cu PAOK Thessaloniki, o formație debutantă în acest sezon în cupele europene.

Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia și principala urbe din regiunea Macedonia, este cunoscut românilor prin prezența antrenorului Răzvan Lucescu, cu al doilea mandat pe banca “alb-negrilor”, dar mai ales prin atracțiile turistice descoperite an de an de conaționalii dornici să se bucure de vechea Elada.

Cu 13 victorii din tot atâtea posibile în acest sezon, în 4 competiții diferite, sub comanda antrenorului Stevan Ljubičić, echipa din “Mica Romă” are în față al 53-lea meci continental (un bilanț de 28 de victorii și 24 de înfrângeri), bifând 3 finale în ultimii 4 ani. După ce a câștigat Cupa Greciei în 2021, PAOK, condusă de antrenorul Takis Floros, la prima campanie europeană, a reușit să elimine în turul precedent campioana Belgiei, Asterix Avo Beveren, după o dublă victorie, 3-0 în deplasare și 3-2 la Salonic.

*Olga Strantzali și Milagros Collar

Va fi o întâlnire aparte pentru două dintre voleibaliste, adversare la fileu, grecoaica Olga Strantzali și spanioloaica Milagros Collar (a jucat în 2013/2014 la Blaj, are 5 sezoane petrecute în România, ultimul la Dinamo, până în vară).

„Este primul meu an în România, la început nu știam la ce să mă aștept, dar am găsit o echipă foarte profesionistă din toate punctele de vedere, coechipiere, staff, conducere, muncim bine și avem parte de toate condițiile. PAOK Salonic este o echipă mare în Grecia, care devine, de la an la an, tot mai puternică. Știu că PAOK are obiective mari în acest sezon, iar asta se vede și la nivelul lotului de jucătoare. Vor fi două meciuri grele, intense, dar sper că noi ne vom califica! Nu este un secret că obiectivul nostru este să câștigăm tot ceea ce se poate în România, avem această capacitate. În ceea ce privește Cupa CEV, abordăm cu încredere fiecare meci, fiecare tur și vom vedea cât de departe vom ajunge în această competiție. Avem o echipă puternică și cred cu tărie în noi!”, a transmis Olga Strantzali, prezentă cu naționala Greciei la Europeanul din acest an.

„Abordăm cu încredere disputa din Grecia, atmosfera este foarte bună și vrem să continuăm rezultatele pozitive din acest sezon. Întâlnim o echipă puternică, formată din jucătoare cu experiență, care are un sezon intern foarte bun. Am studiat jocul adversarelor, nu va fi ușor și consider că înaintea primului meci, șansele sunt egale. Totuși, nu avem presiune, pentru că vom juca acasă returul, dar vrem să obținem un rezultat să ne avantajeze. Pentru asta, trebuie să arătăm cel mai bun nivel posibil”, a transmis antrenorul Stevan Ljubičić.

După 12 etape, PAOK Salonic ocupă locul doi în clasament, cu 10 succese și două înfrângeri, la două puncte în spatele liderului Panathinaikos Atena, pe care îl va întâlni sâmbătă. Meciul retur dintre Volei Alba Blaj și PAOK Salonic se va desfășura marți, 14 decembrie, de la ora 19.00, în Sala Sporturilor din Târgu Mureș. Echipa calificată va întâlni, la primăvară, în sferturile celei de-a doua întreceri contientale ca importanță învingătoarea dintre Volero Le Cannet (Franța) și VK UP Olomouc (Cehia), cunoștințe mai veci ale grupării din Alba.