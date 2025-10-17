FOTO | Cum decurge proiectul de conservare și restaurare a bisericii de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din Sartăș, veche de peste 250 de ani
Proiect de conservare și restaurare a bisericii de lemn „Coborârea Sfântului Duh” din Sartăș, în derulare
Echipa interdisciplinară „Biserici Înlemnite” a obținut finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice al Institutului Național al Patrimoniului pentru continuarea proiectului de conservare și restaurare a bisericii de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din Sartăș, județul Alba, în fazele DTAC, PT, DE și PFU.
„Deși proiectul nu este derulat de Asociația Biserici Înlemnite, el se înscrie în obiectivul nostru mai larg de a promova exemple de bună practică și educație / formare în conservarea patrimoniului de lemn.
Rezultatele studiilor realizate în faza DALI și conceptul de restaurare vor fi împărtășite curând, pentru că importanța unei echipe interdisciplinare specializate pe acest tip de patrimoniu, nu este deplin conștientizată.
Proiectul este implementat de echipa de specialiști Biserici Înlemnite pentru parohia Sartăș, prin finanțările câștigate prin concurs în cadrul programului Timbrul Monumentelor Istorice 2025, al Institutul Național al Patrimoniului (INP). Primăria Baia de Arieș în calitate de partener susține cofinanțarea de 10% a proiectului”, au precizat reprezentanții Asociației „Biserici Înlemnite”.
Biserica de lemn din Sărtaș (Baia de Arieș), monument istoric, datează de peste 250 de ani.
