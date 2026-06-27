Curier Județean

FOTO | Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei

A avut loc recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din Municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Alexandru Domșa”, o investiție majoră destinată creării unor condiții moderne, sigure și eficiente pentru desfășurarea actului educațional.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Prin implementarea acestui proiect, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” beneficiază de o infrastructură educațională modernizată, cu un consum energetic redus, contribuind atât la creșterea calității actului educațional, cât și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de Municipiul Alba Iulia.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări complexe de termoizolare a fațadelor, înlocuire a tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, termohidroizolare a planșeului peste ultimul etaj, montaj al unui sistem fotovoltaic și al unui sistem complet de protecție la trăsnet, înlocuire a corpurilor de iluminat, montaj de stații de încărcare auto, refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenție, intervenții în camera tehnică și în camera centralei, lucrări la instalațiile termice și sanitare, montaj de ventiloconvectoare, montaj de pompe de căldură aer-apă, precum și realizarea trotuarelor de protecție.

Valoarea totală a lucrărilor este de 19.471.234,77 lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, precum și din fonduri naționale.

„Elevii și profesorii din Alba Iulia trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților educaționale, în clădiri moderne, eficiente energetic și adaptate cerințelor actuale. Prin astfel de proiecte contribuim real la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai sustenabil”, a tranmis primarul Gabriel Pleșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

2-7 iulie 2026 | Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de minute

în

27 iunie 2026

De

Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 29 iunie 2026, a fost introdus pe un ultima sută de metri un proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia […]

Citește mai mult

Curier Județean

Când vor intra pe trasee autobuzele electrice la Aiud: PROGRAM de circulație

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 iunie 2026

De

Când vor intra pe trasee autobuzele electrice la Aiud: PROGRAM de circulație Începând cu data de 1 iulie 2026, transportul public din Municipiul Aiud intră într-o nouă etapă: autobuzele electrice vor intra în circulație, oferind locuitorilor o alternativă modernă, confortabilă și prietenoasă cu mediul. Introducerea noilor autobuze electrice reprezintă un pas important în procesul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

28 iunie 2026 | Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

27 iunie 2026

De

Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe Duminică, 28.06.2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t pe sectoarele de […]

Citește mai mult