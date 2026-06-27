FOTO | Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei

Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei

A avut loc recepția lucrărilor realizate în cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din Municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Alexandru Domșa”, o investiție majoră destinată creării unor condiții moderne, sigure și eficiente pentru desfășurarea actului educațional.

Prin implementarea acestui proiect, Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” beneficiază de o infrastructură educațională modernizată, cu un consum energetic redus, contribuind atât la creșterea calității actului educațional, cât și la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de Municipiul Alba Iulia.

În cadrul proiectului au fost realizate lucrări complexe de termoizolare a fațadelor, înlocuire a tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic, termohidroizolare a planșeului peste ultimul etaj, montaj al unui sistem fotovoltaic și al unui sistem complet de protecție la trăsnet, înlocuire a corpurilor de iluminat, montaj de stații de încărcare auto, refacere a finisajelor interioare în zonele de intervenție, intervenții în camera tehnică și în camera centralei, lucrări la instalațiile termice și sanitare, montaj de ventiloconvectoare, montaj de pompe de căldură aer-apă, precum și realizarea trotuarelor de protecție.

Valoarea totală a lucrărilor este de 19.471.234,77 lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, precum și din fonduri naționale.

„Elevii și profesorii din Alba Iulia trebuie să beneficieze de cele mai bune condiții pentru desfășurarea activităților educaționale, în clădiri moderne, eficiente energetic și adaptate cerințelor actuale. Prin astfel de proiecte contribuim real la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai confortabil și mai sustenabil”, a tranmis primarul Gabriel Pleșa.

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