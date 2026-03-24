FOTO | Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari

Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari

Născută în satul Cunța, județul Alba, într-o familie modestă, dar plină de căldură și sprijin, Paula Medrea și-a descoperit încă de mică dragostea pentru muzică. Părinții i-au oferit tot ceea ce au putut, încurajând-o pe Paula să își urmeze visul și să își dezvolte talentul.

Primele sale apariții pe scenă au venit la vârsta de doar 15 ani, când a început să participe la festivaluri de muzică populară din întreaga țară. De atunci, drumul său artistic a însemnat multă muncă, deplasări și emoții, dar și numeroase premii obținute la festivaluri importante.

Fiecare scenă pe care a urcat a reprezentat un pas înainte în formarea sa ca artist.

Deși parcursul nu a fost întotdeauna ușor, ambiția și dorința de a ajunge la sufletele oamenilor nu au lăsat-o să renunțe. Muzica a devenit pentru ea nu doar o pasiune, ci o misiune: aceea de a transmite emoție, tradiție și bucurie prin fiecare cântec.

Sibiul, rampă de lansare

Stabilirea în Sibiu a reprezentat un moment important în evoluția sa artistică. Aici a avut ocazia să întâlnească oameni care i-au apreciat talentul și au încurajat-o să continue pe acest drum. Un rol deosebit în parcursul său l-a avut doamna Silvia Macrea, directorul Ansamblului Folcloric „Junii Sibiului”, care i-a oferit oportunitatea de a urca pe scenă alături de artiști pe care, în copilărie, îi admira doar la televizor. Acele momente au fost pentru ea nu doar o realizare, ci și o confirmare că visurile pot deveni realitate atunci când sunt susținute de muncă și perseverență.

Din dorința de a aduce bucurie cât mai multor oameni, Paula Medrea și-a format și propria formație, alături de care cântă la diferite evenimente. Repertoriul său este unul variat, deoarece crede că muzica are puterea de a uni oamenii, indiferent de genul interpretat. De la muzică populară la alte stiluri muzicale, fiecare moment artistic devine o invitație la emoție, dans și voie bună.

Bucurie pentru oameni prin muzică

Astăzi, drumul său continuă cu aceeași pasiune cu care a început. Pentru ea, fiecare cântec spune o poveste, iar fiecare scenă este o întâlnire sinceră cu publicul. Prin muncă, autenticitate și respect pentru tradiție, își dorește să ducă mai departe frumusețea muzicii și să ajungă la inimile oamenilor.

Pentru cei care își doresc un moment muzical autentic, plin de energie și emoție, Paula Medrea și formația sa sunt mereu pregătiți să transforme orice eveniment într-o amintire de neuitat. Pentru că, dincolo de scenă și de aplauze, adevărata ei misiune rămâne aceeași: să aducă bucurie prin muzică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI