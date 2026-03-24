FOTO | Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari

Cum a pășit cu succes pe drumul cântecului Paula Medrea, o tânără născută în Cunța: Povestea unui artist crescut din rădăcini simple, dar cu visuri mari
Născută în satul Cunța, județul Alba, într-o familie modestă, dar plină de căldură și sprijin, Paula Medrea și-a descoperit încă de mică dragostea pentru muzică. Părinții i-au oferit tot ceea ce au putut, încurajând-o pe Paula să își urmeze visul și să își dezvolte talentul.
Primele sale apariții pe scenă au venit la vârsta de doar 15 ani, când a început să participe la festivaluri de muzică populară din întreaga țară. De atunci, drumul său artistic a însemnat multă muncă, deplasări și emoții, dar și numeroase premii obținute la festivaluri importante.
Fiecare scenă pe care a urcat a reprezentat un pas înainte în formarea sa ca artist.
Deși parcursul nu a fost întotdeauna ușor, ambiția și dorința de a ajunge la sufletele oamenilor nu au lăsat-o să renunțe. Muzica a devenit pentru ea nu doar o pasiune, ci o misiune: aceea de a transmite emoție, tradiție și bucurie prin fiecare cântec.
Sibiul, rampă de lansare
Stabilirea în Sibiu a reprezentat un moment important în evoluția sa artistică. Aici a avut ocazia să întâlnească oameni care i-au apreciat talentul și au încurajat-o să continue pe acest drum. Un rol deosebit în parcursul său l-a avut doamna Silvia Macrea, directorul Ansamblului Folcloric „Junii Sibiului”, care i-a oferit oportunitatea de a urca pe scenă alături de artiști pe care, în copilărie, îi admira doar la televizor. Acele momente au fost pentru ea nu doar o realizare, ci și o confirmare că visurile pot deveni realitate atunci când sunt susținute de muncă și perseverență.
Din dorința de a aduce bucurie cât mai multor oameni, Paula Medrea și-a format și propria formație, alături de care cântă la diferite evenimente. Repertoriul său este unul variat, deoarece crede că muzica are puterea de a uni oamenii, indiferent de genul interpretat. De la muzică populară la alte stiluri muzicale, fiecare moment artistic devine o invitație la emoție, dans și voie bună.
Bucurie pentru oameni prin muzică
Astăzi, drumul său continuă cu aceeași pasiune cu care a început. Pentru ea, fiecare cântec spune o poveste, iar fiecare scenă este o întâlnire sinceră cu publicul. Prin muncă, autenticitate și respect pentru tradiție, își dorește să ducă mai departe frumusețea muzicii și să ajungă la inimile oamenilor.
Pentru cei care își doresc un moment muzical autentic, plin de energie și emoție, Paula Medrea și formația sa sunt mereu pregătiți să transforme orice eveniment într-o amintire de neuitat. Pentru că, dincolo de scenă și de aplauze, adevărata ei misiune rămâne aceeași: să aducă bucurie prin muzică.
Știri recente din categoria Curier Județean
Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare
Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare Spitalul Municipal Blaj a lansat, luni, 23 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unui aparat radiologic. Valoarea totală estimată a achiziției este de 988.429 de lei, fără TVA. Data limită […]
VIDEO | Paște 2026 la Alba Iulia: Ce surprize pregătește Primăria pentru copii și părinți de sărbătorile pascale
Paște 2026 la Alba Iulia: Ce surprize pregătește Primăria pentru copii și părinți de sărbătorile pascale Sărbătorile pascale din 2026 se apropie cu pași repezi, iar Primăria Alba Iulia a demarat deja primele acțiuni pentru pregătirea orașului de Paște. Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat pentru Ziarul Unirea care sunt planurile administrației locale […]
FOTO | Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026
Toma-Andrei Todoca, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, calificat la etapa națională a Olimpiadei de Fizică 2026 Performanță deosebită la Olimpiada de Fizică 2026 pentru un elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia. „Suntem mândri să anunțăm că elevul Todoca Toma-Andrei, din clasa a VII-a, s-a calificat la Etapa Națională a Olimpiadei […]
Sociologul Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”
Alin Tomuș: „Paradigma costurilor cu energia s-a modificat iremediabil iar iluzia unei reveniri la ceea ce a fost trebuie abandonată”...
PENSII 2026: Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vor fi făcute plățile înainte de Paște?
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vor fi făcute plățile înainte de Paște? În mod normal în România...
VIDEO | Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026: Cine a triumfat
Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026 Cu prilejul activităților dedicate...
FOTO | Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public. Cum explică situația
Tensiuni în Teiuș: Viceprimarul Aurel Breaz a fost SANCȚIONAT contravențional după ce a efectuat lucrări fără autorizație pe domeniul public....
Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare
Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare Spitalul Municipal Blaj a lansat,...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei
24 martie: Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei Anual la data de 24 martie este marcată Ziua mondială de luptă...
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile
22 martie: Ziua Mondială a Apei. O zi în care se atrage atenţia asupra gestionării eficiente a resurselor disponibile În...