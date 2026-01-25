FOTO | Cum a fost reabilitată din temelii o clădire din Alba pentru a găzdui un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
Direcția de Asistență Socială Cugir a anunțat, joi, 22 ianuarie 2026, finalizarea unui proiect major dedicat sprijinirii persoanelor adulte cu dizabilități din UAT Cugir: „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Vinerea”, finanțat prin PNRR.
Cu o valoare totală de aproape 1.4 milioane de lei, proiectul a fost implementat din data de 10 mai 2023 până în 30 iunie 2025 și a avut ca obiectiv creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, prin modernizarea infrastructurii și extinderea serviciilor sociale specializate.
Rezultate principale:
*O cladire reabilitată, modernizată, dotată şi eficientizată energetic cu destinatia „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi Vinerea”, având o capacitate de furnizare de servicii socio-medicale pentru maximum 8 persoane adulte cu dizabilităţi/zi;
*Un set achiziționat de dispozitive specifice destinate abilitării/reabilitării psiho-motrice a persoanelor adulte cu dizabilităţi;
*O cameră de stimulare senzorială creată pentru persoane cu dizabilități;
*Un sistem audio de comunicații portabil achiziționat, destinat beneficiarilor cu tulburări de auz;
*Un autovehicul de transport persoane achiziționat prin asigurarea infrastructurii necesare transportului persoanelor cu dizabilităţi la Centrul de zi, proiectul a eliminat una dintre barierele majore în accesul la servicii specializate.
„Prin acest proiect, comunitatea locală face un pas concret spre incluziune socială, autonomie și respectarea demnității persoanelor cu dizabilități, consolidând rețeaua de servicii sociale oferite la nivelul orașului Cugir”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.
