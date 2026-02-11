FOTO | Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României

Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României

Divizionara secundă Metalul Buzău a obținut, miercuri, 11 februarie 2026, o calificare istorică, a doua consecutivă, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal.

Noua performanță a fost repurtată cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică.

În ultimul meci din faza grupelor, buzoienii au dispus, pe Stadionul „Gloria”, de o altă echipă din eșalonul secund, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Scorul final a fost 1-0 (1-0).

Unicul gol a fost marcat de Valentin Robu în minutul 35. Același jucător a ratat un penalty în minutul 70.

Metalul Buzău s-a clasat pe locul 2 în Grupa C, din care s-a calificat în sferturi – de pe primul loc – și „U” Cluj.

Metalul Buzău a ajuns în sferturi și în ediția anterioară a Cupei României, fiind învinsă în faza respectivă a competiției cu 3-0 pe teren propriu de prim-divizionara Rapid București.

foto: captură video Digi Sport

