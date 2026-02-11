Sport

FOTO | Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică, divizionara secundă Metalul Buzău, calificare pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Cupei României

Divizionara secundă Metalul Buzău a obținut, miercuri, 11 februarie 2026, o calificare istorică, a doua consecutivă, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal.

Noua performanță a fost repurtată cu albaiulianul George Țălnar pe banca tehnică.

În ultimul meci din faza grupelor, buzoienii au dispus, pe Stadionul „Gloria”, de o altă echipă din eșalonul secund, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Scorul final a fost 1-0 (1-0).

Unicul gol a fost marcat de Valentin Robu în minutul 35. Același jucător a ratat un penalty în minutul 70.

Metalul Buzău s-a clasat pe locul 2 în Grupa C, din care s-a calificat în sferturi – de pe primul loc – și „U” Cluj.

Metalul Buzău a ajuns în sferturi și în ediția anterioară a Cupei României, fiind învinsă în faza respectivă a competiției cu 3-0 pe teren propriu de prim-divizionara Rapid București.

foto: captură video Digi Sport

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical | Dublă Taifas, Bejan – gol la debut

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

11 februarie 2026

De

CIL Blaj – Interstar Sibiu 4-1 (2-0), într-un meci amical, disputat pe teren sintetic în Parcul „Avram Iancu”. Dublă Taifas, Bejan – gol la debut CIL Blaj a învins Interstar Sibiu, scor 4-1 (2-0), într-un meci amical, pentru divizionara terță marcând Taifas dublă (12, 57), Bejan (44, gol la debut al jucătorului împrumutat de la […]

Citește mai mult

Sport

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana, victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

11 februarie 2026

De

În semifinala Cupei României, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 2-3 | Campioana a reușit victorie de senzație, după o revenire miraculoasă, de la 0-2!!! În manșa tur a semifinalelor Cupei României, Volei Alba Blaj a învins în deplasare, după ce a întors neverosimil rezultatul, scor 3-2 (17-25, 25-27, 25-23, 25-19, 15-8), pe CSO Voluntari, […]

Citește mai mult

Sport

Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

11 februarie 2026

De

Mureș – Alba, în barajul de promovare în Liga 3, în 20 și 27 iunie 2026 | Viitorul Sântimbru, campioana turului în SuperLiga Alba Va fi o dublă de baraj între campioanele din Mureș și Alba, în 20 și 27 iunie 2026, campioana din județul nostru disputând returul pe teren propriu. Celelalte dueluri din Regiunea […]

Citește mai mult