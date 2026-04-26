FOTO | CSS Alba Iulia, pe primul loc la concursul „Fascinația sportului – sportul și stilul de viață sănătos” 2026: Ce alți elevi din Alba au ocupat poziții fruntașe
Centrul Județean de Excelență Alba a desfășurat, în perioada februarie – aprilie, cea de-a patra ediție a proiectului-concurs „Fascinația sportului – sportul și stilul de viață sănătos”, inițiativă dedicată promovării culturii generale în domeniul sportului și încurajării unui stil de viață sănătos în rândul elevilor.
În anul școlar 2025–2026, proiectul a fost inclus în Lista proiectelor de educație extrașcolară interjudețene, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării (Anexa 3 la OMEC nr. 3.197/10.02.2026), poziția 21. Lucrările realizate de participanți – elevi și profesori – vor fi reunite într-un volum cu ISSN, care urmează să fie publicat în această vară.
Etapa finală a concursului a avut loc în data de 24 aprilie 2026, la Alba Mall, reunind echipe formate din câte doi elevi, coordonați de un profesor, provenind din mai multe orașe ale țării.
În finală s-au calificat elevi de la Centrul Județean de Excelență Alba, Centrul Județean de Excelență Ialomița, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, CSS Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul German Sebeș, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca.
După trei probe de concurs, locul I a fost câștigat de elevii de la CSS Alba Iulia, pe locul doi s-a plasat echipa de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca, poziția a treia a revenit participanților de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, iar elevii de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia au obținut mențiune. Pentru ceilalți competitori organizatorii au pregătit diplome de participare.
La finalul evenimentului, directorul Centrului Județean de Excelență Alba, profesorul Adrian Simion, a declarat: „Am inițiat acest proiect-concurs în urmă cu trei ani, alături de colega mea, doamna profesoară Alina Muntean, cu dorința de a-l transforma într-o tradiție anuală. Ne bucurăm că am reușit acest lucru. Proiectul răspunde unei nevoi reale a adolescenților – aceea de a-și dezvolta educația pentru sănătate. Și în acest an am beneficiat de sprijinul domnului Mihai Coșer, de la Alba Mall, căruia îi mulțumim pentru implicare.
De asemenea, adresăm mulțumiri Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru premiile oferite echipelor de pe podium, precum și domnului primar Gabriel Pleșa pentru susținerea constantă. Nivelul competiției a fost unul ridicat. Și în acest an finaliștii elevii au dovedit foarte bune cunoștințe, mai ales în domeniul sportului, iar prin urmare am avut parte de o competiție foarte strânsă care a făcut ca pentru echipele de pe podium să fie nevoie să facem baraj. Ținem să adresăm felicitările noastre tuturor participanților și așteptăm ca la anul să-i avem iarăși în concurs”.
