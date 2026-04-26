FOTO | CSS Alba Iulia, pe primul loc la concursul „Fascinația sportului – sportul și stilul de viață sănătos” 2026: Ce alți elevi din Alba au ocupat poziții fruntașe

Curier Județean

CSS Alba Iulia, pe primul loc la concursul „Fascinația sportului – sportul și stilul de viață sănătos" 2026: Ce alți elevi din Alba au ocupat poziții fruntașe

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Centrul Județean de Excelență Alba a desfășurat, în perioada februarie – aprilie, cea de-a patra ediție a proiectului-concurs „Fascinația sportului – sportul și stilul de viață sănătos”, inițiativă dedicată promovării culturii generale în domeniul sportului și încurajării unui stil de viață sănătos în rândul elevilor.

În anul școlar 2025–2026, proiectul a fost inclus în Lista proiectelor de educație extrașcolară interjudețene, fără finanțare din partea Ministerului Educației și Cercetării (Anexa 3 la OMEC nr. 3.197/10.02.2026), poziția 21. Lucrările realizate de participanți – elevi și profesori – vor fi reunite într-un volum cu ISSN, care urmează să fie publicat în această vară.

Etapa finală a concursului a avut loc în data de 24 aprilie 2026, la Alba Mall, reunind echipe formate din câte doi elevi, coordonați de un profesor, provenind din mai multe orașe ale țării.

În finală s-au calificat elevi de la Centrul Județean de Excelență Alba, Centrul Județean de Excelență Ialomița, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, CSS Alba Iulia, Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj, Liceul German Sebeș, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca.

După trei probe de concurs, locul I a fost câștigat de elevii de la CSS Alba Iulia, pe locul doi s-a plasat echipa de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca, poziția a treia a revenit participanților de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, iar elevii de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia au obținut mențiune. Pentru ceilalți competitori organizatorii au pregătit diplome de participare.

La finalul evenimentului, directorul Centrului Județean de Excelență Alba, profesorul Adrian Simion, a declarat: „Am inițiat acest proiect-concurs în urmă cu trei ani, alături de colega mea, doamna profesoară Alina Muntean, cu dorința de a-l transforma într-o tradiție anuală. Ne bucurăm că am reușit acest lucru. Proiectul răspunde unei nevoi reale a adolescenților – aceea de a-și dezvolta educația pentru sănătate. Și în acest an am beneficiat de sprijinul domnului Mihai Coșer, de la Alba Mall, căruia îi mulțumim pentru implicare.

De asemenea, adresăm mulțumiri Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia și Primăriei Municipiului Alba Iulia pentru premiile oferite echipelor de pe podium, precum și domnului primar Gabriel Pleșa pentru susținerea constantă. Nivelul competiției a fost unul ridicat. Și în acest an finaliștii elevii au dovedit foarte bune cunoștințe, mai ales în domeniul sportului, iar prin urmare am avut parte de o competiție foarte strânsă care a făcut ca pentru echipele de pe podium să fie nevoie să facem baraj. Ținem să adresăm felicitările noastre tuturor participanților și așteptăm ca la anul să-i avem iarăși în concurs”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 26 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Bărbat de 36 de ani, din Câmpeni, REȚINUT pentru încălcarea ordinului de protecție: S-a apropiat nepermis de mult de soția sa și i-a adresat injurii Sâmbătă, 25 aprilie 2026, polițiștii din Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Câmpeni, cercetat pentru săvârșirea […]

Liceul de Arte „Regina Maria" Alba Iulia, calificare la faza națională a Olimpiadei de Dezbateri pentru juniori 2026 Liceul de Arte „Regina Maria" Alba Iulia s-a calificat la faza națională a Olimpiadeide Dezbateri pentru juniori 2026. Vineri, 24 aprilie 2026, cele două echipe participante au ocupat locurile I și III în cadrul turneului, faza județeană. […]

Citește mai mult