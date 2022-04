FOTO: CS Municipal Unirea Alba Iulia a legitimat 10 poloiste din Ucraina!

După 4 ani de absență, adică de la formația de baschet feminin a Universității „1 Decembrie 1918”, municipiul Alba Iulia are din nou o formație în primul eșalon valoric al sporturilor pe echipe din România. Tot din partea universității albaiuliene și de această dată, fiind vorba despre secția de rugby a Clubului Sportiv universitar.

La trei ani de la demararea acestui proiect, eforturile istoricului Marius Rotar și ale unui grup de voluntari raliați în jurul acestei idei se văd răsplătite, lucru realizat prin decizia Federației Române de Rugby de a comasa primele două eșaloane într-o singură competiție intitulată Liga Națională. CSU Alba Iulia a fost repartizată în Seria Vest , iar debutul are loc sâmbătă, 16 aprilie, în deplasare cu SCM USMAVB Timișoara (recent câștigătoare a Cupei României), pe stadionul “Gheorghe Rășcanu” de la ora 11.00.

Cu acest prilej, istoricul Marius Rotar, artizanul renașterii rugbyului în Alba Iulia, ne-a declarat:

„Trebuia să ne înscriem, întrucât alternativa ar fi fost desființarea. Diferențele valorice, financiare, organizatorice între fostele echipe din primul eșalon și cele din al doilea sunt imense, însă puși în fața faptului împlinit n-am avut altă variantă. La nivel general, decizia Federației nu este una greșită, dar a fost făcută în mare viteză și a pus în mare dificultate toate formațiile de pe a doua scenă, silite, pentru a supraviețui, să accepte. Evident că gradul de expunere mediatică este incomparabil, dar diferențele sunt, precum spuneam, foarte mari. Ne vom confrunta astfel, cu Baia Mare și Timișoara, ce au dominat rugbyul nostru în ultimul deceniu, cu jucători la echipa națională și unii din emisfera sudică. Nu suntem nici măcar într-o comparație gen confruntarea dintre David și Golliat, întrucât David avea o praștie. Noi nu o avem, deși am căutat să ne întărim, atât cât am putut de mult, aducând 10 jucători noi. De aceea, nu ar trebui să suprindă pe nimeni dacă vom pierde la diferențe foarte mari de puncte. Cine cunoaște ce reprezintă rugbyul, înțelege. Practic, am ajuns acolo unde nimeni nu credea că putem ajunge, nici măcar noi. Ca să înțeleagă mai bine lumea situația creată, ar fi una similară cu cea de a pune orice echipă de fotbal din Alba Iulia să evolueze în 3 săptămâni în Liga 1, în partide oficiale cu CFR Cluj sau FCSB. Acest lucru nu înseamnă că nu vom juca cu curaj și că nu vom face tot ce putem pentru a ieși demni și împăcați cu propriile conștiințe după orice partidă. Rugby la acest nivel nu s-a jucat niciodată în Alba Iulia, iar pentru noi este o mare onoare să reprezentăm orașul și Universitatea. Liga Națională înseamnă pentru CSU Alba Iulia dorința de a supraviețui, de a continua, de a progresa și asumarea idealului de autodepășire. Mulțumim tuturor celor care ne susțin”.

Lotul cuprinde 37 de jucători, iar antrenorii sunt Marius Ștefănescu (principal) și Florin Mureșan Coge (secund și căpitan)