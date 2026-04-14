FOTO | Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, de Paște 2026, pachete alimentare pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba: ,,Să fim alături de cei care au nevoie de sprijin”

Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, de Paște 2026, pachete alimentare pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba: ,,Să fim alături de cei care au nevoie de sprijin”
Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, în perioada sărbătorilor pascale, pachete cu alimente neperisabile pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba. În total, reprezentanții și voluntarii Crucii Roșii au distribuit aproape 1.000 de kilograme de alimente, ajungând la beneficiari atât din mediul urban, cât și din cele mai îndepărtate localități rurale.
„În preajma Sfintelor Sărbători de Paști, angajații și voluntarii noștri au vizitat 150 persoane aflate în dificultate, oferindu-le pachete cu alimente de bază. Numărul reprezintă simbolic vârsta pe care o împlinește în acest an Crucea Roșie Română, respectiv 150 de ani. În fiecare an, prin sprijinul constant al partenerilor din sectorul public și privat, precum și prin generozitatea donatorilor individuali, reușim să distribuim astfel de ajutoare și să fim alături de cei care au nevoie de sprijin. Fiecare pachet dăruit reprezintă mai mult decât hrană, fiind un gest de bucurie și o rază de speranță pentru semenii noștri din județul Alba”, a declarat Adrian Dușa, directorul Filialei Alba a Crucii Roșii Române.
Crucea Roșie Română Filiala Alba ajută anual sute de familii nevoiașe sau persoane vârstnice cu pachete alimentare, achiziționate cu sprijinul partenerilor din sectorul public și privat. O parte din aceste produse sunt colectate prin generozitatea persoanelor fizice în cadrul programului social „Banca de Alimente”, derulat de filiala județeană a Crucii Roșii Române prin parteneriatul încheiat cu hipermarketul Carrefour din incinta Carolina Mall Alba Iulia. Fiecare pachet distribuit conține aproximativ 12 kilograme de alimente, cantitate suficientă pentru a acoperi necesitățile de bază ale unei familii compuse din trei membri pentru o perioadă de două săptămâni, se arată într-un comunicat de presă transmis de Crucea Roșie Română Filiala Alba.
