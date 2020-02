FOTO| Creșă nouă, cu 100 de locuri, în comuna Ighiu: Investiție de peste 10 milioane de lei

Peste 10 milioane lei vor fi investiti in comuna Ighiu, din judetul Alba, printr-un contract de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2014-2020 pentru crearea unei crese in comuna. Cei mai tineri 100 de micuti vor beneficia de o infrastructura educationala de nivel anteprescolar complet noua, ca urmare a semnarii contractului denumit ”Infiintare cresa de copii in comuna Ighiu, judetul Alba”, de catre primarul Traian Rusu si Simion Cretu, director general ADR Centru. Astfel, fondurile nerambursabile REGIO finanteaza prima cresa din aceasta localitate, unde traiesc peste 7.000 de cetateni, la numai 12 km de Alba Iulia.

Finantarea este asigurata in cadrul Axei Prioritara 10, destinata investitiilor in infrastructura de educatie, prin initiative importante pentru intreaga comunitate, pentru dezvoltarea infrastructurii educationale in mediul rural, acolo unde nu exista capacitate de invatamant pentru copii pana la 7 ani. La aceste teme raspunde Prioritatea de investitii 10.1 – Investitii in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. In cadrul acestei axe se pune accent pe cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, fiind vorba de un apel dedicat invatamantului anteprescolar si prescolar.

”Construim aceasta cresa cu o capacitate de 100 de locuri, pentru a imbunatati capacitatile sociale si relationale din comuna noastra, prin activitatile educationale dedicate celor mici. In ultimii ani, am asistat la un adevarat aflux de tineri veniti din oras catre noi si, dupa dezvoltarile imobiliare, este firesc sa vorbim acum de dezvoltarea sociala. Sunt multi copii iar pentru parinti este dificil sa-i transporte in Alba Iulia, chiar daca este vorba de numai cativa kilometri, in timp ce solutia de a-i lasa la rude este una mult prea invechita pentru cerintele educatiei moderne. Crearea unei crese raspunde si nevoii de siguranta si stabilitate pentru cetatenii din localitatile comunei noastre. Astfel gradul de urbanizare este si mai ridicat, completand investitiile pe care le-am derulat in scolile din Sard, la Gradinita din Telna, dar si prin toate celelalte lucrari edilitare”, a declarat domnul Traian Rusu, primarul comunei Ighiu.

Descrierea generala a investitiilor preconizate:

In acest moment, in Ighiu, copiii prescolari beneficiaza de gradinite, dar in intreaga comuna exista 100 de copii anteprescolari pentru care nu exista o cresa. Marea lor majoritate sunt educati acasa, de bunici sau alte rude, iar o parte relativ mica este educata in infrastructura educationala din municipiul Alba-Iulia.

Constructia unei crese in comuna Ighiu deschide premisele ca tinerele familii sa nu aiba tendinta migrarii la oras, cu atat mai mult cu cat destul de multi s-au stabilit recent in comuna si, pe de alta parte, s-ar putea chiar ca alte familii tinere din Alba Iulia sa-si construiasca locuinte si sa se stabileasca in comuna.

Terenul pe care se va construi noua cresa din Ighiu are peste 4.660 mp, iar noua constructie va avea demisol si parter, in suprafata de circa 350mp si respectiv 1700mp. Adiacent cladirii va exista si o terasa acoperita in suprafata de peste 130mp. Daca la demisolul constructiei vor functiona spatiile tehnice, la parter va fi zona de acces pentru copii si personal educational (pe doua intrari duble). Tot la parter vor exista spatii medicale, o zona administrativa, o spalatorie si o bucatarie cu circuite distincte fata de cele ale micutilor. In cresa de la Ighiu vor putea fi educati copii impartiti in 7 grupe, fiecare dintre acestea avand un oficiu propriu, dar va exista si o sala de mese comuna. In curte vor fi realizate spatii de joaca, o parte a incintei fiind si acoperita. Perimetral, incinta va avea o zona verde, cu platforme si alei exterioare de acces, dar in vecinatatea strazii si a accesului pentru vehicule va fi construita o platforma pentru colectare selectiva a gunoiului menajer.

”In conditiile actuale, cand datele de la nivel european plaseaza tara noastra intr-un context nu foarte favorabil de educatie, este un lucru pozitiv ca un numar tot mare de copii din satele Regiunii Centru pot beneficia de rezultatele unor astfel de proiecte. Autoritatile publice locale creeaza in comunitatile rurale noi structuri, moderne, pentru a dovedi parintilor ca exista, la nivel local, interes pentru cresterea calitatii invatamantului. Aici este important sa ne concentram eforturile: sa constientizam publicului larg de faptul ca se incearca depasirea acestei crize a spatiilor de educatie supraincarcate, prost iluminate si fara dotari.

In acest sens, asigurarea bazei materiale minime prin cladiri moderne, cu conditii sanitare decente, avand dotari corespunzatoare si material didactic potrivit, sunt aspecte la care raspunde programul REGIO. Ighiu este o comuna cu un grad de dezvoltare foarte rapid si interesul autoritatilor publice pentru cresterea calitatii invatamantului este subliniat de mai proiecte, dintre care noi finantam realizarea acestei crese. In intreaga regiune avem acum contractate 25 proiecte pentru desfasurarea optima a actului educational in domeniul prescolar si anteprescolar, a caror valoare totala este de circa 15 milioane euro, care se adauga altor 15 proiecte prin care se modernizeaza tot atatea scoli din invatamantul obligatoriu, folosind peste 17 milioane euro. Pe langa acestea mai avem si initiativele locale de reabilitare termica a unitatilor de invatamant, din toate cele sase judete ale regiunii, precum si proiectele de investitii in infrastructura de educatie din municipiile resedinta de judet. In total, vorbim de sume cumulate de peste 43 milioane euro, pe toate axele si domeniile de interventie, care trebuie sa asigure cresterea calitatii invatamantului in Regiunea Centru” a declarat domnul Simion Cretu , director general ADR Centru.